Fußball Die SG Hemer dreht die Partie in den Schlussminuten

Iserlohn. Fußball-Nachwuchs: D-Junioren des FC Iserlohn mit souveräner Vorstellung zum 8:0-Sieg. Borussia Dröschede bleibt unten drin.

Beim überkreislichen Fußball-Nachwuchs machten die A-Junioren der SG Hemer einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt, während Borussia Dröschede im Tabellenkeller verharrt.

A-Junioren: SG Hemer - FSV Werdohl 3:2 (1:1). Gegen den Tabellenvorletzten taten sich die Gastgeber schwer. Erst in den letzten Minuten wurde aus dem 1:2-Rückstand noch der anvisierte Dreier eingefahren. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, es fehlte bei aller Überlegenheit die Effektivität vor dem Kasten“, berichtete Trainer Stefan Odenhausen. Nach der Führung durch Rudi (27.) kam der FSV mit seinem ersten Torschuss unmittelbar vor der Pause zum Ausgleich. Auch der dritte FSV-Schuss saß – 1:2 (63.). Rudi, Lupascu und Metz hatten beste Chancen liegen lassen, dennoch gab es ein Happy-End. Eling glich per Freistoß aus (88.), Schinz erzielte in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer.

SC Listernohl/Windhausen/Lichtringhausen - Bor. Dröschede 6:2 (4:0). Die blütenweiße Heimbilanz des Tabellenführers konnte das Team von Swen Bartsch/Lennard Merz nicht beschmutzen. Schon in der dritten Minute schlug es zum ersten Mal in Kasten ein. „Unser Matchplan wurde zu schnell über den Haufen geworfen. Danach haben wir uns wieder gefangen. Aber der Doppelschlag hat uns nicht das Genick gebrochen“, berichtete Bartsch. Nach der Halbzeitansprache rissen sich die Dröscheder noch einmal zusammen und verkürzten. Erst traf D. Sula (50.), dann verwandelte Xemolaris einen Foulelfmeter (78.). Da war noch mehr drin, aber die Chancen wurden ausgelassen. Am Ende machten die Gastgeber das halbe Dutzend voll.

B-Junioren: FC Iserlohn II – SC Neheim 2:1 (1:1). Die starke Startphase bescherte dem Team von Trainer Sascha Clever nicht den mehrfach in der Luft liegenden Führungstreffer. Erst nach einer halben Stunde erzielte Cinar das 1:0. Nach dem 2:0 durch Kulczynski (51.) schien die Partie gelaufen zu sein. Aber es wurde noch einmal eng, nachdem sich FCI-Torwart Tilmann verschätzte (76.). Danach ließ die FC-Zweite nichts mehr anbrennen. „Das war hoch verdient, wir hatten bis kurz vor Schluss alles fest im Griff. Aber wir lassen noch zu viele Chancen liegen“, resümierte ein zufriedener FC-Trainer.

C-Junioren: BSV Menden – FC Iserlohn II abgesetzt. Weil Flutlicht-Lampen implodiert waren und die Scherben nicht rechtzeitig beseitigt wurde, fiel das Topspiel aus. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Borussia Dröschede – TuS Sundern 0:1 (0:1). „Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert, sind aber nicht belohnt worden. Das war eine unglückliche Niederlage. Bereits in der zweiten Minute fiel das entscheidende Tor. Danach erspielten sich die Dröscheder eine Reihe sehenswerter Chancen, aber der Ball fand nicht den Weg ins TuS-Gehäuse. Im zweiten Abschnitt bot sich ein ähnliches Bild. Die Gastgeber wollten zumindest einen Zähler behalten, fanden aber keine Lücke in der gegnerischen Abwehr. „Aber wir geben nicht auf. Im Kampf um den Klassenverbleib können wir uns Hoffnung machen“, resümierte Coach Kitay.

D-Junioren: FC Iserlohn – JSG Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim 8:0 (5:0). Der Fusionsklub bereitete dem Spitzenreiter kein Kopfzerbrechen. Bis zur Pause trug sich Täger dreimal in die Torschützenliste ein (7./10./23.). Zwei Tore steuerten Jankowski (17.) und Schulte (26.) bei. „Die Entstehung des vierten Tores war schon perfekt. Spielerisch und technisch war das absolute Spitze“, freute sich Trainer Sascha Clever, der viel durchwechselte. Sen (31./58.) und Eckstädt (40.) erhöhten nach der Pause.