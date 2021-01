Die Roosters wollen sich an der Spitze etablieren

Iserlohn Nach den Siegen gegen Köln geht es für die Iserlohner in Wolfsburg weiter, und Stürmer Brent Aubin freut sich auf ein besonderes Spiel

Wenn das Ergebnis stimmt, quittiert man den Hang der Mannschaft zu einem besonderen Spannungsmoment mit größerer Gelassenheit. Die Roosters haben sich mit ihren beiden Siegen gegen Köln an der Tabellenspitze der Nordgruppe etabliert und arbeiten nun an einer längeren Verweildauer.

Der Manager hebt vor dem Spiel beim aktuellen Vorletzten der Gruppe, den Grizzlys Wolfsburg, mahnend den Zeigefinger. „Wenn es gerade gut läuft, ist die Gefahr da, dass man sich zurücklehnt. Und das darf uns nicht passieren,“ sagt Christian Hommel. Und dass in den beiden Duellen mit den Haien ein eigentlich beruhigender Vorsprung nicht zu einem souveränen Sieg führte, muss nach seiner Überzeugung Warnung genug sein. „Wir brauchen 60 Minuten volle Konzentration und dürfen nicht eine Minute lang locker lassen.“ Außerdem, so Hommel weiter, könnte ja auch einmal das Torverhältnis von Bedeutung sein.

Während man am Seilersee mit dem Saisonverlauf absolut zufrieden sein kann, macht sich in Wolfsburg Unruhe breit. Neun Punkte aus sieben Spielen: Die Grizzlys hatten mehr erwartet. Am Mittwoch wurde gegen die DEG (1:2 nach Verlängerung) der Befreiungsschlag verpasst, und dem Vernehmen nach wächst bereits der Druck auf Trainer Pat Cortina. Aber bei den Roosters weiß man, dass angeschlagene Gegner besonders gefährlich sind, und dass die Grizzlys ein starkes Team beisammen haben, ist ohnehin unstrittig. Das zeigte sich zuletzt gegen Düsseldorf defensiv verbessert, blieb in der Offensive aber recht harmlos.

Dieses Problem ist den Iserlohnern derzeit fremd, denen Trainer Jason O‘Leary eingeschärft hat, einfach zu spielen, die Grundtugenden konsequent einzubringen und die Fehlerquote niedrig zu halten. Und die Disziplin muss natürlich stimmen, überflüssige Strafen sollte man sich definitiv verkneifen. „Wenn man mit vier Toren führt und dann in der offensiven Zone eine Strafe kassiert, dann ist das ein No-Go“, ergänzt Christian Hommel.

Für einen Spieler wird das Duell in Wolfsburg ein ganz besonderes: Brent Aubin. Der Kanadier stürmte sieben Jahre lang für die Niedersachsen, avancierte zum Publikumsliebling und hat eine Lücke hinterlassen. „Es ist kein Spiel wie jedes andere, denn der Verein ist mir schon an Herz gewachsen“, betont der 34-Jährige. „Aber wir brauchen die Punkte und fahren dorthin, um zu gewinnen.“

Aubin hält seinen Ex-Klub nach wie vor für sehr stark und betont, wie wichtig es sei, von der ersten Minute an bereit zu sein. In seiner neuen Heimat im Sauerland hat er sich gut eingelebt und verteilt viel Lob. „Ich genieße es, hier zu spielen. Es macht jeden Tag Spaß, mit den Jungs zu arbeiten.“

Grizzlys Wolfsburg – Iserlohn Roosters

Freitag, 18.30 Uhr, EisArena

Personelles: Bei den Roosters fehlen weiterhin Ryan O‘Connor und Mike Hoeffel, der Einsatz der angeschlagenen Jens Baxmann und Taro Jentzsch ist fraglich. Wer im Tor stehen wird, wollte die sportliche Leitung noch nicht preisgeben. Fakt ist: Andreas Jenike ist die Nummer eins, er zeigte zuletzt starke Leistungen gegen Köln, aber Janick Schwendener braucht auch Spielpraxis. Bei den Wolfsburgern fehlt der verletzte Bittner, Ex-Rooster Janik Möser laboriert weiter an den Folgen einer Herzmuskelentzündung.

Statistisches: Sieben der letzten neun Duelle entschieden die Niedersachsen für sich. In der letzten Saison verloren die Roosters am Seilersee mit 1:5 und 2:3, in Wolfsburg mit 2:3 nach Penaltyschießen und mit 1:4. Der 5:3-Erfolg im ersten Saisonheimspiel war für die Iserlohner somit die ersehnte Trendwende. Die Gesamt-Auswärtsbilanz gegen die Grizzlys ist jedoch deutlich negativ: Elf Siegen stehen 16 Niederlagen gegenüber.

Topscorer der Wolfsburger ist Garrett Festerling mit sieben Punkten. Das Roosters-Trio Bailey, Grenier und Whitney hat es bereits auf die doppelte Anzahl von Scorerpunkten gebracht.