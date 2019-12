Wolfsburg. Nach dem ernüchternden 1:4 in Wolfsburg trotz guten Beginns ist der zehnte Platz in ganz weite Ferne gerückt.

Die nächste Enttäuschung für die Roosters

Wieder ein Null-Punkte-Wochenende für die Roosters, die sich damit von ihrem Saisonziel Platz zehn wohl so langsam verabschieden können. Auf 16 Punkte ist der Rückstand angewachsen, und es müsste schon ein gewaltiger Ruck durch die Mannschaft gehen, um das noch aufzuholen. Doch mit Leistungen wie in Wolfsburg sind die Aussichten gleich Null.





Grizzlys Wolfsburg - Iserlohn Roosters 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Von den letzten vier Besuchen in Niedersachsen hatten die Sauerländer stets etwas Zählbares mit nach Hause genommen, und das hatten sie sich natürlich auch für den vierten Advent vorgenommen. Nach den Erfahrungen des Ingolstadt-Spiels ging es aber zunächst darum, von der ersten Minute an hellwach zu sein und nicht gleich wieder ins Hintertreffen zu geraten. Das klappte gut, und der nach seiner Verletzungspause wieder im Tor stehende Anthony Peters hatte wenig Beschäftigung. Bei den Roosters ging offensiv auch wegen vieler Scheibenverluste im Aufbau zunächst nicht viel. Auch nicht im ersten Powerplay, in dem man nie in die Formation kam. Statt dessen hatten die Grizzlys nach O’Connors Patzer die beste Möglichkeit.

Alex Grenier verpasstim Alleingang das 0:2

Ohne Ansage fiel dann die Führung der Gäste. Sutter hatte für Dmitriev aufgelegt, der das Auge für den frei stehenden Mike Halmo, und der setzte die Scheibe aus kurzer Distanz ins Netz. (12.). Wenig später die Riesenmöglichkeit zum 0:2, als sich Alex Grenier im eigenen Verteidigungsdrittel die Scheibe angelte, den Turbo anwarf, aber allein vor dem Tor am starken Brückmann scheiterte. Ein zweiter Treffer hätte die Iserlohner gewiss beflügelt, statt dessen kassierten sie den Ausgleich. Jones zog von der blauen Linie ab, Peters war machtlos (16.). Unter dem Strich wäre mehr drin gewesen in diesem ersten Drittel.

Ein gutes Powerplay der Gäste ließ zu Beginn des zweiten Abschnitts hoffen, aber besser nutzten die Grizzyls wenig später die Überzahl. Gegen Festerling konnte Peters noch klären, nicht aber gegen Fausers Nachschuss. Und man fragte sich, weshalb die Wolfsburger in dieser Szene so viel Platz hatten. Die erste dicke Möglichkeit für die Roosters vergab Halmo (26.), der im Anschluss seine Energie in einem Faustkampf mit Latta vergeudete, der beiden insgesamt 14 Strafminuten einbrachte. Die Partie wurde ruppiger, die Roosters kassierten wieder zu viele Strafen und verloren den Faden. Wolfsburg setzte die Akzente und legte nach einer fragwürdigen Strafe gegen Möser nach. Und auch bei Fausers zweitem Powerplaytreffer mussten sich die Roosters-Verteidiger mangelnde Konsequenz vorhalten lassen. Ganz am Ende gab es zwar noch die Chancen für Mac Queen und Grenier, doch unter dem Strich war es zu wenig, was die Sauerländer im zweiten Abschnitt anboten.

Gegenüber „Magenta Sport“ versicherte Janik Möser in der zweiten Pause, dass der Rückstand natürlich noch aufzuholen sei. In der Theorie stimmte das ohne Frage, doch für die Praxis hätten die Roosters schon einen Plan haben müssen. Aber nach Baxmanns Schlagschuss zu Beginn, den Brückmann gut parierte, ging von ihnen kaum noch einmal Gefahr aus. Unter Aufbäumen gegen die drohende Niederlage versteht man eigentlich etwas anderes. Und alle Hoffnung auf die Wende war dahin, als Machacek zum 4:1 traf. Nach Olimbs Schuss hielt er den Schläger hin, Sutter verteidigte wenig konsequent.

Danach ließen die Grizzlys die Scheibe laufen und spulten ihr Pensum locker ab. Die Iserlohner gaben das Spiel verloren, und weil auch noch einige Strafen hinzu kamen, ging es primär darum, eine noch deutlichere Abfuhr zu verhindern. Insgesamt hatte die Mannschaft zu wenig investiert, und sie kassierte die verdiente Quittung.