Dicke Brocken zum Start ins neue Jahr für die Roosters

Der Sieg bei den Nürnberg Ice Tigers hat den Iserlohn Roosters gut getan, nachdem das Team zuvor bedenkliche Vorstellungen geboten hatte. Das 5:4 nach Verlängerung zeigte, dass es um den Kampfgeist und die Moral des Teams gar nicht so schlecht bestellt ist, immerhin liefen die Roosters trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung noch einem Rückstand hinterher. Auf beide Tugenden kommt es auch jetzt wieder an, denn die kommenden beiden Aufgaben haben es in sich. Heute treten die Roosters bei den Adlern Mannheim an, am Sonntag sind die Eisbären Berlin am Seilersee zu Gast.

Das sind andere Kaliber als die mental angeknacksten Nürnberger, aber Roosters-Trainer Jason O’Leary sieht sein Team keineswegs chancenlos. „Sowohl in Mannheim, als auch zuhause gegen Berlin haben wir doch schon gewonnen“, begründet er. Alles andere als Siege helfen der Mannschaft sowieso nicht weiter, wenn die Mini-Chance auf das Erreichen der Pre-Play-offs noch etwas am Leben gehalten werden soll. „Das können wir noch schaffen“, machte O’Leary deutlich. 15 Punkte müssen aufgeholt werden – ein so dickes Brett hat kein zweites Team zu bohren. Trotz der Punkte, die in Nürnberg geholt wurden, sind die Roosters Tabellenletzter geblieben. Dass diese Platzierung hilfreich sein kann, weil der jeweilige Gegner möglicherweise nicht an seine Leistungsgrenze geht, glaubt O’Leary nicht. „Die meisten Gegner waren im Laufe der Saison vor uns platziert und trotzdem wurden wir nicht unterschätzt.“

Weg vom spekulativen Bereich hin zu den Fakten: Die personelle Situation der Roosters ist angespannt. Daine Todd wird gegen Mannheim und Berlin nicht zur Verfügung stehen, Jens Baxmanns Blessur im „Unterköperbereich“, um die das branchenübliche Geheimnis gemacht wird, verhindert ebenso einen Einsatz Auch Chris Rumble ist verletzt. Damit fehlen drei Verteidiger. Vorne muss auf Marko Friedrich und Tim Fleischer verzichtet werden.

Freude über verlängerten Verbleib am Seilersee

Für viel Freude sorgten die jüngsten Meldungen zu Janik Möser. Der von Mannheim nach Iserlohn verliehene und variabel einsetzbare 24-Jährige bleibt mindestens bis zur Länderspielpause im Februar am Seilersee. Darauf einigten sich beide Vereine kurz vor dem Jahreswechsel. „Das ist eine gute Nachricht für mich“, sagte Möser. „Ich freue mich, dass ich hier bleiben kann, Eiszeit bekomme und mir Selbstvertrauen holen kann.“ Ebenso groß ist die Freude auf das Wiedersehen mit Freunden, Verwandten und Bekannten sowie ehemaligen Mitspielern heute Abend. Die Umstände seien natürlich etwas besonders, „aber letztendlich ist es nur ein Spiel, das wir gewinnen müssen“. Das Selbstvertrauen hat Möser selbst angesprochen. Siege helfen dabei, es zu festigen und weiter auszubauen – Siege wie in Nürnberg. „Besonders im zweiten Drittel waren wir dominant. Dass es danach doch nochmal spannend wurde, hatte mit unseren Strafen zu tun“, sagte Möser im Rückblick auf das letzte Spiel 2019.