Dezimierte Roosters lassen Punkte im Play-off-Kampf liegen

Frankfurt. Trotz verbesserter Leistung ist der eine Punkt aus der 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Frankfurt zu wenig für Platz zehn.

Der Appell vor Spielbeginn von Christian Hommel wirkte flehend: "Jedes Spiel ist ein Endspiel für uns. Wir müssen volle Kapelle draufhalten." Allerdings waren die personellen Voraussetzungen dazu denkbar schlecht. Nach Andreas Jenike war auch Hannibal Weitzmann für das "Endspiel" in Frankfurt nicht einsatzbereit. Gerüchte um einen Kreuzbandriss konnte Roosters-Pressesprecher Felix Dötsch nicht bestätigen. Die Roosters traten so mit dem Torhüter-Duo Jonas Neffin und Finn Becker am Frankfurter Ratsweg an. In der Defensive sorgte Greg Poss mit einer Überraschung, Maxim Rausch erhielt gegenüber Kapitän Torsten Ankert den Vorzug neben Tim Bender. Dazu fehlte auch Colin Ugbekile - Nils Elten übernahm den Part des siebten Verteidigers. Und in der Offensive blieb einzig die Reihe mit Eugen Alanov, Brent Raedeke und Kasapars Daugavins unverändert.

Die vielen Veränderungen hatten natürlich Auswirkung auf das Spiel der Sauerländer. Nur schwer kamen sie in die Frankfurter Zone, die eigene blaue Linie wurde oftmals zu leichtfertig hergegeben. Dazu passte die Abstimmung im Aufbau nicht, die meisten Zweikämpfe gingen ebenso verloren.

Torhüter Jonas Neffin mit starker Leistung

Einzig Jonas Neffin überzeugte bei seinem zweiten DEL-Einsatz als Starting-Goalie und verhinderte in der Anfangsphase gleich zweimal gegen McMillan und Ranford einen frühen Rückstand. Ein unnötiges Beinstellen von Sebastian Streu sorgte für die erste Unterzahl und den Rückstand. Nach Browns vergebenen Unterzahlkonter setzte sich Frankfurt in Iserlohns Zone fest. Vanadane hämmerte mit 151,5 km/h die Scheibe unhaltbar in den linken Winkel. Frankfurts Führung war verdient, weil Iserlohn zu wenig Torgefahr ausstrahlte. Einzig Maciej Rutkowski (17.) fiel mit einer frechen Aktion auf. Als dann einmal ein schneller Aufbau von Tim Bender auf Eric Cornel gelang, schloss Daugavins erfolgreich ab. Das es zum Unentschieden nach 20 Minuten reichte, war einzig Jonas Neffin zu verdanken. "Das war auswärts nicht unser bestes erstes Drittel. Wir müssen mehr zum Tor gehen. Wir brauchen die Tore und die drei Punkte", forderte Streu bei Magenta Sport für den Mittelabschnitt.

Stark verbesserte Roosters im zweiten Drittel

Den Appell hatten sich die Roosters offensichtlich zu Herzen genommen, denn fortan bestimmten sie das Geschehen auf dem Eis. Defensiv gelang es ihnen nun viel besser die blaue Linie zuzumachen. Nur einmal wurde es gefährlich, als Rowney gleich vier Iserlohner aussteigen ließ und Ranford knapp vorbeizog. Im Gegenzug blitzte Rausch, der insgesamt auf 4:50 Minuten Eiszeit kam, mit einer guten Aktion auf. Aus der guten Defensive heraus entwickelte sich auch der Aufbau nun deutlich besser.

Die Daugavins-Reihe sorgte dabei für die meisten Akzente. Dennoch blieben echte Torchancen Mangelware, weil auch eigene Unkonzentriertheiten - wie von Ryan O’Connor - Druckphasen beendeten. Cornels Doppelchance schien derweil zweimal die Beute vom Frankfurter Torhüter gewesen zu sein. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene nochmal an. Dort war zu erkennen, dass sein zweiter Schuss vom hinteren Gestänge aufs Eis zurückgeflogen kam – 1:2. Iserlohn Führung ging zu dem Zeitpunkt durchaus in Ordnung. Was nicht für Hubert Labrie ungeschicktes Foul kurz vor Ende des zweiten Drittels galt.

Alanovs Fehler leitet Overtime-Niederlage ein

Die 90 Sekunden in Unterzahl zu Beginn des Schlussdrittels blockten die Roosters gut weg. Wieder komplett, verteidigte man einmal nicht so konsequent wie zuvor. Burns war nach Sezemskys Schuss zur Stelle und glich aus. Die nun offene Partie war nach und nach von Einzelaktionen durchzogen. Im zweiten Powerplay hatte sich Daugavins energisch durchgetankt, Casey Bailey kam für die Hereingabe aber einen Schritt zu spät. Jonas Neffin verhinderte derweil mit einer starken Reaktion den Rückstand in Überzahl.

In der Verlängerung verpasste Émile Poirier den Extrapunkt. Den holten sich dann Frankfurt. Alanovs Scheibenverlust erinnerte dabei an Cornels Aktion im Nürnberg-Spiel. Olsen platzierter Schuss ließ Neffin keine Chance. Der eine Punkt war am Ende zwei zu wenig im Kampf um die Play-offs.

Tore: 1:0 (13:56) Vandane (Wruck, McMillan/5-4), 1:1 (18:16) Daugavins (Cornel, Bender), 1:2 (34:02) Cornel, 2:2 (44:51) Burns (Sezemsky), 3:2 (62:20) Olsen (McNeill)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe