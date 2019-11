Der Start in einen neuen Lebensabschnitt

Ein paar Tage ist er noch vor Ort, doch den sportlichen Schlussstrich hat er bereits am vergangenen Samstag gezogen. Knapp drei Minuten stand Kristof Schwarz da noch einmal für seine Iserlohn Kangaroos auf dem Feld, erzielte einen letzten Dreier und erlebte nach der unglücklich verlorenen Partie einen emotionalen Abschied von dem Verein, für den er mehr als acht Spielzeiten die Basketballstiefel schnürte.

„Ich glaube man hat bei der Verabschiedung gemerkt, dass mir etwas an dieser Mannschaft und diesem Klub liegt. Gerade in der aktuellen Situation verlasse ich das Team nur sehr ungern“, gibt der 32-Jährige unumwunden zu. Doch er macht auch deutlich, dass er auch an die Zukunft denken muss. Und die sieht so aus, dass er am 1. Dezember mit seiner Frau Nathalie in Düsseldorf in den Flieger in die USA steigen und dort zumindest die nächsten drei Jahre beruflich tätig sein wird. Im Großraum Atlanta leitet er künftig ein Tochterunternehmen seines jetzigen Arbeitgebers, der Fliesenzubehörsysteme fertigt.

Nach acht Jahren in Iserlohn ist das für Kris Schwarz definitiv ein großer Schritt. Er gehört noch zu den mittlerweile selten gewordenen Exemplaren des professionellen Sportlers, die nicht Jahr für Jahr in einem anderen Verein spielen müssen. „Für mich ist es wichtig, dass ich mich wohl fühle, und das ist in Iserlohn definitiv der Fall gewesen. Ich bin hier heimisch geworden und habe viele Freunde gefunden“, macht der gebürtige Kieler deutlich.

Dieses sesshaft werden war so nicht geplant, als er 2011 relativ kurzfristig, unmittelbar vor Saisonbeginn von den Crailsheim Merlins aus der ProA in die Regionalliga nach Iserlohn kam. „Damals sollte es eigentlich nur für eine Saison sein, weil ich anschließend in die USA wollte, wo ich schon einem Schüleraustausch für ein Jahr gewesen war. Da habe ich mir gedacht, dass ich auch eine Saison unter der Regie meines guten Freundes Matthias Grothe spielen könnte“, erinnert sich Schwarz. Doch es kam anders. Die US-Pläne zerschlugen sich, und Schwarz blieb mehr als acht Jahre.

„Ich muss nicht ständig woanders sein“, macht er deutlich. Mit den Kangaroos schaffte er den Aufstieg in die ProB und war da schon längst ein unverzichtbarer Teil des Teams. Mehr als 150 Punktspiele bestritt er für die Iserlohner. Er war nie der Akteur, der in den Korbjägerlisten vorne zu finden war, aber einer, der seine Nebenleute besser machte, ein klassischer Spielmacher, der aber dennoch über einen sehr guten Distanzwurf verfügte.

Kangaroos-Sponsor bot die Chance zum Berufseinstieg

In der beruflichen Schiene trieb er nach seinen Jahren bei seinem Stammverein Rist Wedel, bei Phoenix Hagen (hier gelang ihm zusammen mit seinem Bruder Malte der Aufstieg in die erste Liga) und eben bei den Crailsheimern in Iserlohn sein Studium voran. Am Ende hatte er seine Master in BWL in der Tasche und arbeitete seither vor allem im Marketingbereich und in der Personalführung. Die Chance zum beruflichen Einstieg erhielt er bei einem Sponsor der Kangaroos, für den er nun in die USA geht.

Neben dieser Entwicklung fand Kris Schwarz in der Waldstadt auch sein privates Glück. Im Frühling dieses Jahres hat er seine langjährige Lebensgefährtin Nathalie geheiratet, die schon mit ihm zusammen auf einer viermonatigen Weltreise war und nun den Schritt nach Übersee macht. Sie hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftspsychologie, aber überwiegend in der Sportbranche gearbeitet – ein großes berufliches Feld, auf dem sie auch in den USA tätig sein möchte.

Die Eheleute Schwarz freuen sich sehr auf den Schritt in einen neuen Lebensabschnitt und Kris sagt: „Wenn man immer im Hinterkopf hat, dass man bald wieder zurück geht, kommt man nie richtig an.“ Nicht zuletzt aus diesem Grund hat er die Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung gleich für fünf Jahre beantragen lassen. Bis das Paar in Atlanta aber so richtig heimisch wird, dauert es noch ein paar Wochen, denn der Container mit dem Hausrat wird erst Anfang Januar in den USA erwartet. In den letzten Tagen bis zur Abreise wohnen die Beiden bei den Eltern von Nathalie.

Kontakt nach Iserlohn bleibt auch in Zukunft eng

Die erste Rückkehr in die alte Heimat ist aber dennoch schon gebucht. Im Sommer 2020 heiraten gute Freunde, da fliegt das Paar über den großen Teich. Sportlich möchte sich Kris Schwarz in den USA in „irgendeiner Hobbytruppe“ fit halten, aber das Kapitel als aktiver Sportler ist bei den Kangaroos abgeschlossen. Da er schon vor Jahren als Kandidat für das Management gehandelt wurde, dürften die Kontakte zwischen dem Verein und dem langjährigen Kapitän bestehen bleiben. „Das ehrt mich. Die Kangaroos sind wirklich eine Familie“, sagt Schwarz, der sich erstaunlicherweise nicht so sehr auf mögliche Live-Erlebnisse in Sachen NBA-Basketball freut. „Ich bin kein großer Fan der Spielweise in dieser Liga“, räumt er ein. Überzeugt ist er von der Richtigkeit seiner Entscheidung zu 100 Prozent. „Das wird privat und beruflich viel Arbeit, aber wenn man etwas kann, setzt man sich durch“, so seine Sicht.

Neben der großen Herausforderung, die vor dem Paar steht, blickt Kris Schwarz aber natürlich auf seine Kangaroos. Er ist davon überzeugt, dass der Knoten in Kürze platzen wird – vielleicht schon am Samstag bei seinem Stammverein in Wedel. Engen Kontakt pflegt er auch weiterhin zu seinem Bruder Malte („es war schön, dass wir noch einmal zusammengespielt haben“) und natürlich bekommt er auch von seinen beiden engen Freunden Joshua und Ruben Dahmen Informationen aus erster Hand. „Ich werde am Liveticker mitfiebern“, ist er sich sicher.