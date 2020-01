Berlin. Ein Besuch bei Oliver Ruhnert in der Alten Försterei in Berlin-Köpenick - und bei dem wohl speziellstes Verein der Fußball-Bundesliga.

Der Sportchef, der in kein Schema passt

Eigentlich versteht er es ja meisterhaft, Termine zu koordinieren und seine vielfältigen Aufgaben an verschiedenen Orten maßgerecht zu erledigen. Doch an diesem Dienstag klappte es nicht. Für Union Berlin stand das letzte Heimspiel des Jahres gegen die TSG Hoffenheim auf dem Programm, 500 Kilometer entfernt kam der Rat der Stadt Iserlohn zusammen. „Es ist wirklich die erste Ratssitzung, die ich verpasse“, versichert Oliver Ruhnert.

Man mag kaum glauben, dass er es immer wieder schafft, seinen Verpflichtungen in der Kommunalpolitik als Linken-Fraktionschef konsequent nachzukommen, obwohl sein Arbeitsplatz in der Hauptstadt ist. Als Geschäftsführer Sport bei den „Eisernen“, wie Union in Fußballerkreisen genannt wird.

Der Verein hat gerade das beste Jahr seiner Geschichte hinter sich, zum ersten Mal den Aufstieg in die Bundesliga geschafft und die Hinrunde auf einem bemerkenswerten elften Platz beendet. Erfolge, die auch für die Arbeit des Sportchefs sprechen. Wer ihn im Stadion an der Alten Försterei erlebt, spürt sehr bald, mit welcher Leidenschaft er für Union arbeitet. „Der Verein passt zu mir, und ich passe zum Verein“, bringt es Ruhnert auf den Punkt.

Bei der Stadionführung ein paar Stunden vor dem Spiel scheint er jeden mit Namen zu kennen, der an Spieltagen eine Aufgabe für Union zu erfüllen hat. Und er kann den Mitarbeitern das Gefühl vermitteln, wichtig zu sein. Da kommt kein abgehobener Manager aus der Direktionsetage, sondern einer von ihnen. Einer, der mit Hingabe für den Erfolg des Vereins arbeitet.

Kein abgehobener Manager aus der Direktionsetage

Die Dame an der Rezeption hält ihm die Schale mit den Keksen hin, weil er die Schwäche für Süßwaren auch in Berlin nicht abgelegt hat. Der Fanbeauftragte Lars Schnell wird ebenso mit einem flapsigen Spruch bedacht wie Mannschaftsleiterin Susanne Kopplin, die ein paar Stunden vor dem Spiel in der Kabine schon viel zu tun hat.

Beim Rundgang durch den Spielerbereich mit Kraftraum, Sauna, medizinischer Abteilung, Ruhe- und Speiseraum betont Ruhnert, wie sehr in den letzten Jahren investiert wurde, um wirklich professionelle Rahmenbedingungen zu schaffen. Angekommen in seinem Büro im Erdgeschoss des Stadions checkt er kurz den Terminkalender, der an Spieltagen besonders eng getaktet ist. Am Vormittag war er noch bei der Mannschaft im Hotel und nahm an der Teambesprechung teil. Die Nähe zu den Spielern ist ihm wichtig, und auch wenn es manchmal stressig ist, kommt er eigentlich ganz gut ohne einen Teammanager aus, der als Bindeglied zwischen dem Sportdirektor und Trainer Urs Fischer fungieren könnte. Ruhnert ist schon zu lange hautnah dabei, um wirklich Gefallen an größerer Distanz zu den Spielern zu finden.

Neben obligatorischen Rundfunk- und Fernsehinterviews setzen seine Mitarbeiter bei Union-Heimspielen auch Gespräche mit Spielerberatern auf den Plan. Die reisen an Spieltagen besonders zahlreich nach Berlin, und Ruhnert kann längst nicht alle Gesprächswünsche erfüllen. Mehr als zwei bis drei dieser Termine akzeptiert er an solchen Tagen nicht, schließlich sollen beide Seiten etwas davon haben.

Der Sauerländer ist ganz oben angekommen im Profifußball. Er ist ein gefragter Mann, dessen Bekanntheitsgrad stetig wächst, und der heute keine ICE-Fahrt von Berlin nach Hagen hinter sich bringen kann, ohne mehrfach von Mitreisenden im Zug auf Fußball und Union angesprochen zu werden.

Wer die Karriere des 48-Jährigen vom Trainer in Oestrich über die Zeit auf Schalke als Scout und später als Direktor Nachwuchs bis hin zu seiner heutigen Aufgabe bei Union Berlin verfolgt hat, fragt sich unwillkürlich, was da noch kommen mag. Der Wechsel zu einem größeren Verein, noch mehr Prestige, noch mehr Einfluss? Oliver Ruhnert hat seinen auslaufenden Vertrag bei Union noch nicht verlängert, so dass solche Spekulationen nahe liegen.

„Wir werden uns zeitnah zusammensetzen und das besprechen. Wir hatten da immer einen offenen Dialog, und beide Seiten wissen, was sie voneinander haben,“ sagt der Sportchef. Nach geplantem Ausstieg klingt das nicht, aber Ruhnert erweckt auch nicht den Eindruck, als sei eine langfristige Bindung sein absoluter Herzenswunsch. Wenn er in diesen Tagen zögert und abwägt, dann hat das Gründe. „Ich muss mir jetzt in Ruhe Gedanken machen, wie es mittelfristig weiterlaufen soll,“ spricht er Überlegungen an, ob der Profifußball an exponierter Stelle für ihn wirklich dauerhaft erstrebenswert ist.

Das Erfolgsjahr 2019 hat Spuren hinterlassen. Den letzten echten Urlaub hatte er vor einem Jahr, denn im Sommer musste nach gemeisterter Relegation mit Volldampf der Kader für die Premierensaison in der Bundesliga zusammengestellt werden. „Der Sommer fehlt mir, und ich spüre schon die Anspannung und den Stress.“ Trotz vieler Reisen und Übernachtungen an ständig wechselnden Orten zwingt er sich daher zum persönlichen Fitnessprogramm der 10.000 täglichen Schritte. „Manchmal gehe ich spätabends noch eine Stunde Spazieren. Und ich merke, dass mir das gut tut.“

Aber nach dem letzten Hinrundenspiel hat er dennoch vom ansonsten zum Jahreswechsel üblichen Aktivurlaub abgesehen. Relaxen in der Karibik ist angesagt, und die Zeit will er auch dazu nutzen, um sich Gedanken über die Zukunft zu machen. „Ein Sauerländer liebt seine Heimat, und Berlin ist weit weg“, sagt Ruhnert nachdenklich.

Die Heimat: Das ist Iserlohn, wo seine Partnerin lebt, das ist Hüsten, wo sein Elternhaus steht und wo er seine 87-jährige Mutter regelmäßig besucht. Aber Heimat ist bei Oliver Ruhnert eben auch der FC Iserlohn, bei dessen Nachwuchs er aus alter Verbundenheit zum Verein Jugendleiter Jörg Pantring in der sportlichen Leitung unterstützt. Das ist auch die regelmäßige Schiedsrichtertätigkeit im Amateurbereich und das ist natürlich sein Parteiamt, das ihm am Herzen liegt. „All das erdet mich immer wieder, und das ist für mich neben dem Profifußball schon enorm wichtig.“

Unvergleichliche Atmosphäre an der Alten Försterei

Aber da ist eben auch dieser ganz besondere Verein, mit diesem besonderen Stadion und diesen besonderen Fans. Wer sie erlebt, wie sie vor dem Spiel die Hymne anstimmen, wie sie selbst nach Niederlagen ihre Mannschaft feiern, der spürt den Stolz der Union-Gemeinde, erstklassig zu sein und an der Alten Försterei die ganz Großen des deutschen Fußballs zu empfangen. Und ein Teil davon zu sein, fasziniert auch den Geschäftsführer Sport.

Man nimmt es Oliver Ruhnert ab, dass ihn derzeit kein anderer Verein in der Bundesliga reizen kann. Er tickt eben nicht so wie manch anderer Manager, der vorrangig Status und Karriere im Auge hat. „Geld ist nicht alles. Ich hätte auch Spaß daran, wieder als Scout im Nachwuchs zu arbeiten.“ Raus aus dem Rummel, zurück an die Basis? Bei Ruhnert ist so etwas nicht einmal abwegig.

Wenn er aus dem Karibik-Urlaub zurück ist, mag der eine oder andere Zukunftsplan konkreter geworden sein. Aber die Gegenwart wird sehr bald wieder seine volle Kraft beanspruchen. Im Trainingslager der Eisernen im spanischen Alicante muss die Grundlage für die Mission Klassenerhalt gefestigt werden, denn in Berlin-Köpenick soll es nicht bei dem Erfolgsjahr 2019 bleiben. Der Klassenerhalt wäre die nächste Großtat eines außergewöhnlichen Underdogs - und der nächste Meilenstein in der Erfolgsbilanz des Oliver Ruhnert.