Der Dezembertermin soll bleiben

Als die Siegerpokale verteilt waren und sich die spärlich besetzte Tribüne in Minutenschnelle geleert hatte, gab es für Horst Reimann, den Vorsitzenden des Fußball-Kreises, noch Gesprächsbedarf. Er nahm sich Zeit für den Gedankenaustausch mit einigen Vereinsvertretern, um gleich eine erste Bestandsaufnahme nach der Dezember-Premiere der Hallenfußball-Kreismeisterschaften vorzunehmen.

Reimann berichtet von einem sehr unterschiedlichen Echo. Nicht hinnehmen mag er die Kritik an dem gewählten Termin, weil es Kollisionen mit Weihnachtsfeiern gegeben habe. Schließlich sei lange genug bekannt gewesen, wann das Turnier stattfinden sollte. Schon eher akzeptiert er den Hinweis, dass Mannschaften teilnahmen, die nicht mehr viel mit denen zu tun haben, die sich über die Stadtmeisterschaften im Januar qualifizierten. Sehr zu denken gibt dem Kreischef jedoch die schwache Zuschauerresonanz. Der Samstag erfüllte noch die Erwartungen, der Sonntag bei weitem nicht. „Als die Zwischenrunde vormittags begann, waren fast nur die teilnehmenden Mannschaften in der Halle, und das war sehr bedenklich.“ Ob es an den Weihnachtsmärkten gelegen hat, dass Fußball so gar nicht zog?

Fest steht schon jetzt, dass das Turnier dem Kreis kein Geld in die Kasse spülte. Reimann ist froh, wenn es am Ende bei einem kleinen Minus bleibt. Dass trotz ausbleibender Einnahmen durch den Ticketverkauf das Risiko überschaubar blieb, ist nach den Worten des Kreisvorsitzenden auch Jörg Hafner zu verdanken, der ein Turnierheft produzieren ließ und einige Sponsoren gewann. Für die Zukunft sieht der Kreischef jedoch Einsparmöglichkeiten bei den Preisgeldern, denn ob erneut insgesamt 1500 Euro ausgeschüttet werden, stellt er in Frage.

Dagegen ist er entschlossen, nach dem ersten Versuch das Experiment nicht abzubrechen, dieses Turnier im Dezember auszutragen. 2020 wird man wieder zum Jahresende einladen, dann aber die Spielzeit in Zwischen- und Endrunde von 15 auf zwölf Minuten verkürzen. Nach dem aktuellen Stand würden wieder 16 Mannschaften, die sich über die Stadtmeisterschaften qualifizieren, das Teilnehmerfeld bilden.

Neue Form der Qualifikation ist durchaus denkbar

Aber Reimann ist offen für Alternativen. So kann er sich vorstellen, nach Beginn der neuen Saison eine Ausschreibung vorzunehmen und allen Kreisvereinen die Möglichkeit zu geben, für das Turnier zu melden. Seine Hoffnung: Es geben nur diejenigen ihre Zusage, die wirklich Lust auf Hallenfußball haben. Und sollte es großen Zuspruch geben, könne man vielleicht beide Hallen am Hemberg nutzen oder an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden spielen. Teil zwei wäre die Endrunde, die man mit dem in Iserlohn stets im Dezember stattfindenden Integrationsturnier kombinieren könnte. „Ich bin immer offen für neue Ideen, aber dass wir auch im nächsten Dezember das Turnier anbieten, steht für mich fest“, sagte Horst Reimann.