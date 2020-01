Den Kangaroos hilft nur ein Sieg

Die Lage ist kritisch. Das wissen auch die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos. Das Erreichen der Play-offs ist nur noch bei Daueroptimisten ein Thema, jetzt geht es um das sportliche Überleben in dieser Liga, und dafür müssen Siege her. Das Heimspiel am heutigen Samstag gegen die Dresden Titans ist der erste Pflichttermin auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Um das gewünschte Resultat zu erzielen, hoffen die Iserlohner auf ihre Fans. Noch einmal hat man den Schulterschluss proklamiert und wünscht sich, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Und genau das dürfte auch erforderlich sein, wenn man endlich wieder einen Heimsieg feiern will.

Dresden ist auswärts bislangnoch ohne Erfolgserlebnis

Die Ausgangslage gegen die Gäste aus Sachsen scheint günstig, denn die sind in ihren sieben Auswärtspartien bislang immer als Verlierer vom Platz gegangen, hatten aber beim 72:75 in Itzehoe zu Jahresbeginn einen Erfolg dicht vor Augen. Und auch ein Blick auf die Ausstattung des Kaders der Titanen lässt erahnen, dass die Mannschaft gut besetzt ist. Herausragend ist im wahrsten Sinne des Wortes 2,13 Meter-Center Voigtmann, der mit 247 Zählern in 16 Spielen auch die meisten Punkte erzielt hat. Eine noch bessere Ausbeute weist mit 16,9 Zählern pro Partie der nach drei Spieltagen nachverpflichtete US-Spielmacher Palm auf, der über Erstligaerfahrung verfügt. Zuletzt beim Heimsieg gegen Bochum schoss Larysz mit 34 Punkten den Vogel ab.

Dresden praktiziert Team-Basketball und ist gut besetzt. Ein Sieg in Iserlohn wäre die halbe Miete im Kampf um die Play-offs. Auf der anderen Seite steht ein Gegner, der angeschlagen ist, psychisch wie personell. Nach Dennis Teucher fällt bei den Kangaroos nun auch Viktor Ziring aufgrund einer Schulterverletzung aus.

Damit bleiben noch acht Stammspieler, die es am Samstag richten müssen. Kämpferisch wird da definitiv alles von den Kangaroos abverlangt, die gegen Dresden in eigener Halle noch nie den Kürzeren gezogen haben.

Iserlohn Kangaroos - Dresden Titans

Sa., 19.30 Uhr, Matthias-Grothe-Halle

Kangaroos: Frazier, Schwarz, J. Dahmen, Brkic, Buss, Allen, R. Dahmen, Schneider. - Nicht dabei: Teucher, Ziring (beide verletzt).

Letzte Resultate Kangaroos: 60:79 (A) Itzehoe, 84:86 (H) Bernau. - Titans: 95:80 (H) Bochum, 101:97 n.V. (H) BSW Sixers. - Gesamtbilanz gegen Titans: 7 Spiele, 5 Siege, 2 Niederlagen. - Saison 2018/19: 69:64 (H), 61:78 (A). - Hinspiel: 74:82.