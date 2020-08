Deilinghofen/Sundwig schielt auf Überraschung gegen Dröschede

Iserlohn. Aufsteigerduell im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals am Sonntag.

Wie eine Reise zurück in die Vergangenheit muss den Fußballern des SV Deilinghofen/Sundwig und von Borussia Dröschede das Duell am Sonntag (15.15 Uhr, Ernst-Loewen-Sportplatz) vorkommen. Denn mitten in der Vorbereitung auf die Spielzeit 20/21 steht jetzt noch mindestens ein Pflichtspiel aus der Saison 19/20 auf dem Programm. Der Bezirksliga- und der Westfalenligaaufsteiger spielen um den Einzug ins Halbfinale des Kreispokals.

Auf eine Diskussion über die Favoritenrolle lassen sich SVD/S-Trainer Ercan Linke und Dröschedes Coach Dragan Petkovic gar nicht erst ein. Alles andere als ein Weiterkommen der Borussia wäre eine dicke Überraschung. Aber an denen hat es dem laufenden Wettbewerb nicht gemangelt. So setzte sich im Achtelfinale Bezirksligist Geisecker SV gegen den FC Iserlohn durch und erst vor einer Woche schmiss A-Kreisligist SG Hemer Landesligist BSV Menden aus dem Rennen.

„Wir wissen, dass auch dieser Pokalwettbewerb seine eigenen Gesetze hat. Die Kleinen können die Großen ärgern“, beschreibt Linke. „Aber damit uns das auch gelingt, brauchen wir einen Super-Tag.“ Er beobachtete die Borussia zuletzt mehrfach, über die gewonnenen Erkenntnisse möchte er aber natürlich nicht öffentlich sprechen. „Wir sollten uns jedenfalls nicht zu sehr nach ihr richten.“ Das Spiel soll so lange wie möglich offen gehalten werden. Auf seine Wunsch-Elf kann er allerdings nicht setzen. „Vier, fünf Spieler sind verletzt, trotzdem werden wir eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten.“

Dragan Petkovic wird seinen Jungs nahe legen, dass sie dem Spiel von Anfang an den eigenen Stempel aufdrücken. „Wir müssen das Tempo hochhalten und unnötigen Zweikämpfen aus dem Weg gehen, denn qualitativ ist Deilinghofen/Sundwig gut besetzt.“ Chancenverwertung ist auch noch so ein Stichwort, das ihm wichtig ist. Daran haperte es im Laufe der Vorbereitung zwischenzeitlich.