Das erste Sechs-Punkte-Wochenende für die Roosters

Auf den letzten Metern dieser Saison haben die Iserlohn Roosters ihr erstes Sechs-Punkte-Wochenende geschafft. Auf den 3:2-Sieg in Schwenningen folgte am Sonntagabend ein 4:3 über die Fischtown Pinguins Bremerhaven, bei dem es eine weitere Besonderheit gab: Alle vier Roosters-Tore fielen in Überzahl.





Iserlohn Roosters – Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:3 (2:0, 1:2, 1:1). Trainer Jason O’Leary musste wieder improvisieren. Während Verteidiger Dieter Orendorz am Freitag auf dem Weg in den Schwarzwald erkrankte und komplett ausfiel, erwischte es Brody Sutter vor dem Bremerhaven-Spiel. Dafür durfte Jamie MacQueen wieder ran – nach der Schweigeminute für die Opfer der Hanauer Anschläge. Und natürlich wurde Jens Baxmann, der bekanntlich in Schwenningen zum 900. Mal in der DEL spielte, nochmal geehrt.

Alle, die der Überzeugung sind, dass sich die Roosters dem Niveau ihres Gegners anpassen, durften sich bestätigt fühlen. Auf die dürftige Partie bei den Schwenninger Wild Wings folgte ein zwar nicht gerade souveräner Heimauftritt gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven, aber ein leidenschaftlicher. Die Gäste setzten den Roosters in jedem Drittel phasenweise mächtig zu, weil sie zielstrebig den Torabschluss suchten.

Zugute kam den Roosters das häufige Überzahlspiel. In der ersten von insgesamt sechs dieser Situationen brachten sie das Kunststück fertig, kaum für Gefahr zu sorgen und trotzdem zu treffen. Vier Sekunden bevor sich Bremerhaven wieder vervollständigen durfte, kreiste die Scheibe präzise durch die eigenen Reihen bis Alex Petan nach Zuspiel von Jens Baxmann draufhielt. Den Puck erwischte er noch nicht einmal perfekt, trotzdem rasteten die 4057 Zuschauer zum ersten Mal aus. Die Führung war zwar nicht unverdient, in der Luft lag sie aber auch nicht. In der Powerplay-Phase, die Bremerhaven wegen der Hinausstellung von Chris Rumble im Anschluss erhielt, sahen die Aktionen der Fischtowns zwar vielversprechend aus, zielführend waren sie jedoch nicht.

Michael Clarke: Auf die neue Geheimwaffe ist wieder Verlass

Anders die Roosters: Ihr zweites Überzahlspiel war 52 Sekunden alt, als Bobby Raymond draufhielt und auf 2:0 stellte. Die Effizienz des IEC war verblüffend, und sie wurde bestätigt. Bremerhaven musste ab Minute 19:43 erneut in Unterzahl spielen, startete also mit einem Mann weniger in den Mittelabschnitt. Exakt 60 Sekunden waren vorüber, als Michael Clarke einen Rebound verwertete. Iserlohns Nummer vier, die gewiss nicht die stärkste DEL-Saison spielt, blüht in den jüngsten Spielen auf. Clarke traf viermal in Folge und bereitete zwei Tore vor. Das war es aber vorerst mit der Iserlohner Herrlichkeit.

Denn das zweite Drittel bleibt das Sorgendrittel. Zu Beginn des Abschnitts wies die Statistik 12:11 Torschüsse für Bremerhaven aus, doch als es in die letzte Pause ging, hieß es 30:16 aus Sicht der Norddeutschen. Vier teils doppelte Unterzahlsituationen hatten die Roosters zu überstehen, was auch gelang. Der Vorsprung schmolz trotzdem, weil Bremerhaven das Powerplay-Spiel auch bei Fünf gegen Fünf beibehielt und durch einen Doppelpack von Jan Urbas (30., 38.) herankam. Für Spannung im Schlussdrittel war also gesorgt. Gleich zu Beginn gab es die erste Überzahlsituation, in der die Roosters nicht jubel durften. Aber in der Folgenden: Doppeltorschütze Urbas wurde für vier Minuten auf die Strafbank geschickt, was Ryan O’Connor nach knapp der Hälfte des Powerplays zum 4:2 nutzte. Die Entscheidung? Nein.

10:38 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt noch zu gehen – und sie sollten lang werden. Erstens, weil Julian Lautenschlager in Unterzahl die Scheibe aus Versehen mit dem Schlittschuh ins eigene Tor beförderte, und zweitens weil Bremerhaven die letzten 3:23 Minuten ohne Torwart spielte und sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage stemmte – letztendlich zwar vergeblich, aber Nerven kostete die Schlussphase reichlich.