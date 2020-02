Daniel Dreesen kehrt zum FC Iserlohn zurück

Iserlohn. Der Torwart spielt zur Zeit beim Lüner SV.

Bei Fußball-Westfalenligist FC Iserlohn wird weiter am Kader für die kommende Saison gearbeitet. Nachdem sich die neue Sportliche Leitung Lukas Lenz/Dominik Lipki zunächst die Zusagen von zahlreichen Spielern einholte, auch 20/21 für den FCI aufzulaufen, parallel dazu Verstärkungen in der Winterpause an Land zog und mit Max Borchmann bereits einen neuen Trainer für die nächste Spielzeit verpflichtete, steht jetzt der erste externe Sommerzugang fest. Es ist mit Torwart Daniel Dreesen ein bekanntes Gesicht.

Der inzwischen 32-Jährige spielte schon von 2014 bis 2019 im Hembergstadion, entschloss sich dann aber zu einer Rückkehr zum Lüner SV, wo er auch vor seiner ersten Iserlohner Zeit spielte. „Wir mussten auf der Torhüterposition sowieso tätig werden, weil uns Marvin Raab verlassen wird“, erklärt Lipki. Dreesen soll zuvor den Wunsch geäußert haben, zurückkehren zu wollen. „Wir wissen was wir bekommen“, freut sich Lipki, der zu seiner aktiven Zeit gemeinsam mit Dreesen für den FCI auflief. „Wir haben uns dann zusammengesetzt und eine Basis gefunden.“ Der Vertrag des Torhüters ist zunächst für ein Jahr gültig.