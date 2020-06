Beim FC Iserlohn hat die Saison 2020/21 schon begonnen

Iserlohn. Der Fußball-Westfalenligist ist seit Mittwoch wieder im Training. Trainer Max Borchmann begrüßt viele neue Spieler.

Da standen sie und bildeten in der Mitte des Hembergstadions einen großen Kreis: Das Sportliche Leitungsduo Lukas Lenz/Dominik Lipki, umgeben vom neuen Trainerteam mit Max Borchmann als Chef sowie seinen Assistenten Dennis Niggemann und Robin Brocca. Auch ein Großteil der Spieler, die für Fußball-Westfalenligist FC Iserlohn in der Saison 2020/21 auflaufen werden, war dabei, und das wiederum war nicht selbstverständlich.

Am Mittwoch, dem 10. Juni wohlgemerkt, wurde sich nicht etwa in die Sommerpause verabschiedet, nein, gegen 19 Uhr fiel der Startschuss zur kommenden Spielzeit. Gleichzeitig handelte es sich um das erste Mannschaftstraining mit Ball seit der zweiten Märzwoche. Anderthalb Stunden dauerte die Einheit, Borchmann ließ unter Berücksichtigung der gültigen Corona-Schutzverordnung in Kleingruppen mit maximal zehn Spielern trainieren, die er nach Mannschaftsteilen einteilte.

Auffällig war, dass die Torhüter fehlten. Rückkehrer Daniel Dreesen ist krank, und der von der TSG Sprockhövel gekommene Felix Hacker bekam, wie auch Mittelfeldspieler Joel Hauser, der vom Baumhof an den Hemberg zurückkehrt, keine Freigabe. Zudem fehlte ein Spieler, den beim FCI auch niemand mehr zurückerwartet: Zu Offensiv-Wirbelwind Omar Jessey gibt es laut Lipki seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr, er gilt als Abgang mit unbekanntem Ziel.

Mit dem, was seine Spieler zeigten, war Borchmann sehr zufrieden. „Fußballspielen ist ja wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht“, meinte er nach dem Training. „Das sah gut aus, hat Spaß gemacht und man hat gemerkt, dass sich die Jungs fitgehalten haben.“ Vorläufig stehen zwei Einheiten pro Woche auf dem Programm, „aber wenn wir wissen, wann die Saison beginnt und Testspiele absolviert werden können, werden wir viermal pro Woche trainieren.“ Auch der hochzufriedene Eindruck, den Anjo Wilmanns, der nach Lenz‘ Beförderung zum Sportlichen Leiter im Winter zum Kapitän aufstieg, täuschte nicht.

Vorsorgliche Vorbereitung auf Abbruch-Szenarien

„Das hat sich gut angefühlt, auch wenn es von außen vielleicht nicht so aussah. Allein der taktische Input, den wir heute bekommen haben, war überragend.

Der frühe Auftakt ist nicht allein der Gier nach Fußball geschuldet. Dominik Lipki erklärt: „Wir müssen diesmal unbedingt besser aus den Startlöchern kommen, denn wenn es eine zweite Coronawelle geben sollte, die erneut einen Saisonabbruch zur Folge haben sollte, dann wird es nach unseren Informationen diesmal Absteiger geben.“ Sollten diese Informationen stimmen, dann sind sie zu Horst Reimann noch nicht durchgedrungen. „Über dieses Thema wurde noch gar nicht gesprochen“, entgegnete der Vorsitzende des Fußballkreises Iserlohn auf Nachfrage. Falls erneut ein Saisonabbruch drohe, spiele der Zeitpunkt eine wichtige Rolle. „Wenn beispielsweise nach dem siebten Spieltag Schluss sein sollte, würde die Saison wahrscheinlich annulliert werden.“

Der aktuelle Kader des FC Iserlohn: Tor: Daniel Dreesen, Felix Hacker. Abwehr: Anjo Wilmanns, Niklas Grzelka, Michel Schaulandt, Jan Apolinarski, Valentin Wilke, Jan Bröckers, Dustin Wurst, Adjany Ibeme, Jan Römmrich, Bruno Falcone. Mittelfeld: Ralf Schneider, Kevin Meckel, Julian Hunecke, Lukas Mertens, Anas Akhabach, Ensar Selmanaj, Joel Hauser, Ben Binyamin. Angriff: Thierno Barry, Alexandru Dane, Mathieu Bengsch.