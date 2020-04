Ausdauerlauf statt Sprungtraining

Iserlohn. Die Leichtathletinnen Julia und Franziska Hoffmann halten sich momentan anderweitig fit.

Statt Sprüngen über die Latte oder in die Sandgrube steht auch für die Leichtathletinnen Julia und Franziska Hoffmann aktuell Training in den eigenen vier Wänden auf dem Programm. Eigentlich wären die beiden Sportlerinnen des LAZ Iserlohn am Samstag in das alljährliche Trainingslager nach Meppen gefahren – das muss jetzt aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie ausfallen.

„Wir versuchen uns so gut es geht fitzuhalten“, erklärt die 15-jährige Franziska. Normalerweise ist ihre Kerndisziplin der Hochsprung. Doch die Sportanlagen sind geschlossen und machen ein Training auf der Matte somit unmöglich. „Alle zwei Tage gehe ich im Park laufen. Ansonsten versuche ich so oft wie möglich Stabilisationsübungen und auch Sprünge zu absolvieren“, berichtet sie von ihrem Training. Auch das Programm ihrer älteren Schwester Julia, die vor allem im Sprint und Weitsprung aktiv ist, ist sehr ähnlich: „Ich laufe nur lieber größere Runden, ich mag die Abwechslung und die Sonne tut gut.“

Ein Programm wie im eigentlich geplanten Trainingslager, ein wichtiger Bestandteil der Saisonvorbereitung, können Julia und Franziska Zuhause nicht nachstellen, vor allem wegen der geschlossenen Stadien.

Die beiden Schwestern sind sich einig, dass ihnen das Training in der Gruppe sehr fehlt – es mache einfach mehr Spaß, wenn man sich austauschen kann und gemeinsam dasselbe Programm absolviert. Einen festen Trainingsplan haben die beiden nicht, da sich die Bedingungen des Trainings für jeden Athleten unterscheiden. „Wir können uns bei Fragen oder für Tipps, was wir auch zuhause gut umsetzen können, jederzeit an unsere Trainer richten“, erzählt Julia. Ob die Saison mit Meisterschaften und regulären Wettkämpfen noch stattfinden kann, können die Schwestern nicht einschätzen. Vor allem aufgrund fehlender Qualifikationsmöglichkeiten sei ein weitgehend regulärer Wettkampfbetrieb bestenfalls fragwürdig.