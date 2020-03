Aus Jubel wird der große Frust

Mehr Spannung geht nicht! Dieses Hauptrundenfinale war nichts für schwache Nerven, aber zum Leidwesen der Kangaroos und ihres Anhangs blieb das Happy-End aus. Ein angebliches Foul von Ruben Dahmen an Wedels Jalen Ross bescherte diesem acht Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe, die er zum Sieg verwandelte. Danach entlud sich der Frust der Hausherren an den Schiedsrichtern Lohmüller und Cicekli, die im letzten Viertel auf die Aufholjagd der Kangaroos empfindlich Einfluss nahmen. Wedels Trainer Benka Barloschky traf es auf den Punkt: „Das Spiel hätte auch genauso gut andersherum ausgehen können.“





2. Basketball-Bundesliga, Pro B: Iserlohn Kangaroos - SC Rist Wedel 83:84 (15:21/32:47/59:65). Dass nach 40 Minuten eine bittere Niederlage zu Buche stand, die wegen des Düsseldorfer Sieges den Druck vor der Beginn der Play-downs erhöht, sollte man aber nicht allein den Unparteiischen anlasten. Hätten die Kangaroos besser gespielt, wäre deren Leistung nicht so relevant gewesen. Aber in der ersten Halbzeit gestattete sich die Mannschaft zu viele Defizite in einer intensiv geführten und oft hektischen Partie. Es stand viel auf dem Spiel und damit kamen die Norddeutschen besser klar.

Sie verteidigten aggressiv und hatten angeführt von Jalen Ross alles im Griff. Während Wedel dank gegnerischer Nachlässigkeiten zu etlichen leichten Punkten kam, musste sich Iserlohn die Körbe hart erarbeiten. Die Wurfquote (unter anderem nur ein Treffer bei elf Dreierversuchen) war unterdurchschnittlich, und es gab zu viele Ballverluste. Im ersten Viertel setzte sich Wedel nach Fraziers Dreier zum 15:16 (8.) erstmals ab, und im zweiten wurde es nach dem 19:25 des starken Jozo Brkic noch viel problematischer. Beim 21:39 (15.) hatten die Gäste gegen indisponiert wirkende Iserlohner die Trümpfe in der Hand. Die behielten aber zumindest an der Freiwurflinie die Nerven, so dass der Rückstand bis zur Pause etwas reduziert werden konnte.

Aber nach Wiederbeginn stand eine andere Mannschaft auf dem Feld. Sie verteidigte deutlich besser, erarbeitete sich nun viele freie Würde - und traf. Brkic, Allen und Frazier führten die Hausherren heran, die beim 54:54 (27.) erstmals wieder ausglichen. Die Zuschauer hielt es schon längst nicht mehr auf den Sitzen, sie peitschten die Mannschaft nach vorne, die jedoch nicht nachlegen konnte. Wedel holte sich die Führung zurück und baute sie zu Beginn des letzten Durchgangs wieder auf acht Punkte aus (59:67).

Chris Frazier setzt die Akzente in der Schlussminute

Doch dann hatte Elijah Allen seinen großen Auftritt, der neun Kangaroos-Punkte in Folge zum 69:70 markierte. Als dann Brkic zur ersten Führung traf, stand die Halle Kopf. Doch für Allen war das Spiel mit dem fünften Foul danach beendet, was im Endspurt folgenschwer war. Überhaupt schränkte die hohe Foulbelastung die Iserlohner in ihren defensiven Möglichkeiten ein, so dass die Gäste den Spieß wieder umdrehten und sich letztmals absetzten. Nach sechs Fouls gegen Iserlohn kassierten die Rister im Schlussabschnitt ihr erstes knapp zwei Minuten vor dem Ende. 74:82 hieß es, als noch 1:40 Minuten auf der Uhr standen.

Und dann kam Chris Frazier. Ein Dreier, dann nach Foul gegen ihn drei Freiwurftreffer und schließlich der finale Kangaroos-Dreier zum 83:82 zehn Sekunden vor Schluss. Das Publikum war aus dem Häuschen, bejubelte den potenziellen Matchwinner, doch dann kam der verhängnisvolle Pfiff, der die Iserlohner aus allen Träumen riss.