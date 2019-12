Auf den DEL-Traum folgt Oberliga-Alltag

Vor einer Woche drehte sich bei ihm noch alles um die Blue Devils Weiden und die Oberliga Süd, die Roosters und die DEL waren weit weg. „Nach dem Mittwochstraining hat mir unser Coach mitgeteilt, dass ich ich nach Iserlohn müsse, weil beide Torhüter verletzt seien“, berichtet Jonas Neffin. Der Rest ist bekannt. Gegen Red Bull München gab er am Freitag sein DEL-Debüt und war nach dem 1:0-Erfolg der Mann des Tages, der sogar exklusiv eine Ehrenrunde fahren durfte, ehe sich der Rest des Teams dazu gesellte.

Am Morgen vor dem Spiel hatte ihm Trainer Jason O’Leary mitgeteilt dass er zwischen den Pfosten stehe. Und die Reaktion? Ich war natürlich sehr nervös. Aber letztlich spiele ich Eishockey, um solche Chancen zu bekommen, und deshalb war auch große Vorfreude da“, sagt der 19-Jährige. Im Spiel merkte man ihm im ersten Drittel noch phasenweise an, dass es eine Premiere war. „Aber die erste gute Parade hat mir viel Sicherheit gegeben. Und das ist eigentlich in jedem Spiel so.“ Der ersten guten Parade folgten viele weitere, am Ende stand ein umjubelter Shut out und der junge Torwart im Mittelpunkt der Ovationen.

Jonas Neffin räumt ein, dass er in der Nacht nach dem denkwürdigen Spiel erst um kurz vor 3 Uhr eingeschlafen sei und auch am nächsten Morgen Mühe hatte, all das zu realisieren, was am Abend zuvor am Seilersee passiert war. Doch er ist trotz des traumhaften Debüts Realist genug, um seine Rolle in der Roosters-Organisation richtig einzuschätzen. An diesem Dienstag dürfte er, so die Planung, gegen die Kölner Haie auf der Bank sitzen, danach geht es wieder zurück nach Weiden.

Als Degradierung empfindet er das keineswegs. „Es ist mein erstes Profijahr, und in Weiden bin ich sehr zufrieden,“ berichtet er von reichlich Arbeit für den Keeper eines Oberliga-Drittletzten. Über diese informiert sich Torwarttrainer Anders Palm stets per Video und analysiert mit Neffin jedes Spiel. Aber wenn der am Freitag im Derby gegen Selb zwischen den Pfosten steht, wird er gewiss noch einmal zurückdenken an den Freitag zuvor, an seine Premiere und an den Jubel der 4000 Fans, der vor allem ihm galt.