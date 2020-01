Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch Jan Apolinarski kommt zum FC Iserlohn

Iserlohn. Am Rande der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft wurden bei vielen Teams Veränderungen im Kader bekannt. Getan hat sich auch einiges beim heimischen Marktführer FC Iserlohn. Vier Abgänge stehen dort zwei Neuzugängen gegenüber. Zudem steht Sebastian Schmerbeck wegen eines Auslandssemesters in Finnland in der Restrunde nicht zur Verfügung, bleibt aber im Verein.

Neu am Hemberg ist neben dem bereits vermeldeten Niklas Grzelka, der zuvor beim insolventen Traditionsklub Westfalia Herne spielte, Jan Apolinarski, der von Hernes Oberliga-Rivalen Hammer SpVg. kommt.

Nicht mehr zum Kader gehört künftig Serafettin Sarisoy. Er geht zum Landesliga-Zweiten SpVg. Hagen 11. Mit unbekanntem Ziel verlässt Robin Menard den Verein. Felipe Luiz Infante zieht es zurück in seine brasilianische Heimat, während Daniel Dintinger zum TuS Plettenberg wechselt.

Borussia Dröschede mit personeller Konstanz

Nur einen einzigen Wechsel gibt es beim Landesliga-Tabellenführer Borussia Dröschede. Vincent Kemper hat sich dem Bezirksligisten SC Hennen angeschlossen, um dort Spielpraxis zu sammeln, dafür kehrt Kubilay Tekin, der zuletzt für den Kreisligisten SV Deilinghofen/Sundwig spielte, auf die Emst zurück. Er war seinerzeit zum damaligen Westfalenligisten Kirchhörde gewechselt.