Auch Bengsch wird Iserlohner

Iserlohn. Der FC Iserlohn hat die nächste Verstärkung unter Dach und Fach gebracht. Vom Oberligisten RSV Meinerzhagen kommt mit dem 31-jährigen Linksaußen Mathieu Bengsch wieder ein erfahrener Spieler zum Fußball-Westfalenligisten, nachdem erst vor wenigen Tagen ein Talent verpflichtet wurde, das seine Laufbahn noch vor sich hat: Ben Binyamin (19) aus der U19 des Wuppertaler SV.

Bengsch lief zuvor viele Jahre für Westfalia Rhynern auf und spielte mit dem Klub zwischenzeitlich in der Regionalliga. Dominik Lipki, der gemeinsam, mit Lukas Lenz das sportliche Leitungsteam bildet, ist davon überzeugt, dass auch Bengsch gut ins Team passen wird. Die Kaderstärke von insgesamt 22 Spielern, darunter zwei Torhüter, bleibt jedoch trotz dieser Verpflichtung unverändert, da Davut Denizci nicht mehr für den FCI spielen wird. „Ihn zieht es aus beruflichen Gründen nach Köln, was wir sehr schade finden, denn er hatte in unseren Planungen eine wichtige Rolle gespielt“, bewertet Lipki.

Er und Lenz stehen mit weiteren potenziellen Zugängen in Verbindung, zwei bis drei Akteure sollen noch kommen. Und alle Spieler, die einen Vertrag für die neue Saison haben, kommen im Idealfall am Mittwoch erstmals zusammen. Max Borchmann, der neue Mann auf der Trainerbank, wird laut Lipki eine erste lockere Einheit leiten, „um den angesetzten Rost rauszubekommen, damit sich das Team schon mal kennenlernen kann und damit die Spieler auch mal wieder andere Bewegungen machen können als nur den Geradeauslauf“. Im Mittwoch-Freitag-Rhythmus soll es weitergehen. „Ob tatsächlich alle Spieler von Anfang an dabei sein werden, hängt auch davon ab, ob sie von ihren derzeitigen Vereinen die Freigabe bekommen“, erklärt Lipki.