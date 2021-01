Als Iserlohn noch einen Skilift hatte

Iserlohn Ende der 70er Jahre verfolgte der Skiklub Iserlohn kühne Pläne. Umgesetzt wurden sie in Kesbern.

Die Wintersportgebiete im Sauerland haben bis zur Sperrung der Pisten zuletzt einen Ansturm wie selten erlebt. Die Lifte stehen coronabedingt still, und aus Sicherheitsgründen, um nicht zum Viren-Hotspot zu werden, wurden Pisten und Hänge geschlossen. Inzwischen ziert auch nicht so hoch gelegene Gebiete eine Schneedecke. In Iserlohn gab es das schon lange nicht mehr. Doch vor rund 20 Jahren hätte man bei solchen Witterungsbedingungen sogar einen Skihang mit Lift nutzen können.

In Kesbern hinter dem Hof Loose geht es hinunter bis zum Fischgut Bräke. Das Gelände, im Prinzip eine Kuhweide, oberhalb heißt „In der Schweiz“ und gehört der Familie Spannagel, die sich mit dem Skiklub Iserlohn bereits in den 1970er Jahren auf eine Nutzung verständigte. Dieser große heimische Verein, der sich vor allem dem Wintersport in all seinen Nuancen verschrieben hat, baute dort einige Male einen mobilen Skilift auf, der auch mal bei alpinen Meisterschaften auf der Danzturmwiese zum Einsatz kam, für die 1970 zum 60-jährigen SKS-Jubiläum von der Stadt eine Flutlichtanlage spendiert wurde, die heute noch betrieben werden kann.

Als deutlich anspruchsvoller für die Abfahrer des Vereins erwies sich aber das Gelände in Kesbern und hier entstand auch der Wunsch, eine stationäre Liftanlage zu errichten. Als Beleg der Tatkraft dieses Vereins in jenen Jahren wurde die Idee in wenigen Wochen mit Hilfe des Fallschirmjäger-Bataillons 273 unter Oberstleutnant Axel Vogt in die Realität umgesetzt. Ende der 1970er lief die Anlage dank der Eheleute Kowalczyk, die den Lift betrieben, und die Euphorie im Verein kannte keine Grenzen. Gekauft hatte man die gebrauchte, dieselbetriebene Anlage übrigens bei einem Liftbauer in Oberstaufen im Allgäu.

Relativ schnell stellten sich allerdings die fehlenden Parkplätze als wesentliches Manko rund um die Anlage heraus. Von unten war der Lift zwar auf einem Fahrweg zu erreichen, doch parken konnten Fahrzeuge dort nicht. Das war zeitweise hinter dem Gelände des Hofes Loose möglich. Dort hatte der Bauer eine Wiese zur Verfügung gestellt und präpariert. Dennoch blieb der Weg, gerade bergauf von der Bergstation bis zum Parkplatz für die nach einem langen Tag ausgelaugten Aktiven eine echte Spaßbremse. Skiklub-Urgestein Franz-Josef Hilpke erinnert sich daran, dass hin und wieder der vereinseigene Skibob mit einem langen Seil ausgerüstet wurde, um zumindest den Kindern als Aufstiegshilfe zu dienen.

Der Lift selbst mit seinem Umlaufseil erwies sich für hiesige Regionen als recht komfortabel. Anders als die mobile Anlage. Dort musste man sich mit einem zangenförmigen Griff in das Seil „einhängen“ – ein Vorgang, der viel Übung erforderte und so manchen ambitionierten Skifahrer verzweifeln ließ. Winter um Winter, sofern die Schneeverhältnisse es zuließen, stand nach den Erinnerungen des ehemaligen Skiklub-Vorsitzenden Knut Fischer Lena Kowalczyk am Einstieg des Lifts und kassierte das Fahrgeld. „Sie hatte von der Kreisbahn eine Schaffnertasche, was sich als äußerst praktisch für diese Tätigkeit erwies. Später gab es dann auch Punktekarten, bei denen die einzelnen Felder mit einer Lochzange entwertet wurden.

Im Laufe der Jahre wurde der Ansturm auf die Anlage geringer, und auch deren Betriebstage seltener. Zum einen wurden die Winter milder, zum anderen wirkte sich die mühselige „Anreise“ zum Lift negativ auf die Publikumsresonanz aus. Parallel hatte der Skiklub inzwischen ein Vereinsheim an der Postwiese in Neuastenberg, wo immer häufiger die Vereinsmeisterschaften durchgeführt wurden. Und reichten die Schneeverhältnisse in Iserlohn aus, wurde wegen der besseren Erreichbarkeit bevorzugt am Danzturm gefahren – zuletzt übrigens 2010. Da war der Skilift „In der Schweiz“ schon zehn Jahre Geschichte. Da er nicht mehr genutzt wurde, entschied man sich zur Jahrtausendwende, die Anlage abzubauen.

Damit ging in etwa zum 90-jährigen Vereinsjubiläum ein Stück alpiner Sportgeschichte vor der Haustür zu Ende. Ähnlich wie der Klub schon in den 1970er Jahre ein weiteres ehrgeiziges Projekt mangels Interesse nicht mehr weiterverfolgen konnte. Dabei handelte es sich um die kurz zuvor neuerrichtete Eickerkopf-Schanze im Lägertal, auf der, als sie noch naturbelassen war, einige Wettbewerbe stattgefunden hatten.

Letzte bei guten Schneeverhältnissen dauerhaft betriebene Trainingsmöglichkeit für Skiklub-Mitglieder vor Ort blieb lange Jahre die von Franz-Josef Hilpke mit großem persönlichem Einsatz hergerichtete Loipe auf dem Hegenscheid. Vor dem Gelände des Flugplatzes hatte der Enthusiast mit dem Skibob und einem selbstgebauten Spurgerät das Areal hergerichtet, auf dem sogar Meisterschaften ausgerichtet wurden. Mangels schneereicher Winter und entsprechender Nachfrage gibt es aber auch hier keine Aktivitäten mehr.

Rückblickend lässt sich anhand dieser vielfältigen Betätigungen aber durchaus konstatieren, dass Iserlohn das Potenzial zu einem Wintersportzentrum gehabt hätte. Relikte der Schanze und die Erinnerungen an die Liftanlage sowie die erstklassigen Loipen belegen das.