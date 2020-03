17 Zusagen bei der Borussia

Iserlohn. Dröschede plant für kommende Saison.

Der Fußball ruht seit dem vorletzten Wochenende, niemand weiß, ob und wann die laufende Saison fortgesetzt werden kann, doch die Planungen für die kommende müssen dennoch vorangetrieben werden. In den vergangenen Wochen hat Landesligist Borussia Dröschede bereits etliche Weichen für die nächste Spielzeit gestellt.

Nach der Zusage von Trainer Dragan Petkovic und Co-Trainer Sean White bemüht sich der sportliche Leiter Manuel Jimenez gemeinsam mit dem Trainerteam eine schlagkräftige Mannschaft für die Saison 2020/2021 zu formen. Dabei wurde der Schwerpunkt darauf gelegt, den in dieser Saison so erfolgreichen Kader zu beisammen zu halten. Insgesamt haben schon 17 Akteure ihren Verbleib auf der Emst zugesagt: Yahia Bouaich, Haris Dzafic, Patrick Eick, Dustin Heberlein, Malte Heesmann, Eduardo Hiller, Anas Lemrini, Lennard Merz, Mert Muzak, Kingsley Nweke, Denis Rödel, Kubilay Tekin, Pascal Urumis, Marcel Kempny, Gianluca Bimbasic, Abdelaziz Slimi und Samet Ünlü. Definitiv verlassen wird die Borussia bislang nur Torwart David Grochla, der seinen Wohnsitz nach Essen verlegt hat. Mit den übrigen Spielern des aktuellen Teams und mit potenziellen Neuzugängen steht man noch in Verhandlungen.