1:4 - München zu stark für Iserlohn Roosters

Iserlohn. Mit 1:4 (1:0, 0:0, 0:4) verloren die Iserlohn Roosters gegen den EHC München das zweite Heimspiel der Saison und bleiben so am zweiten Ligawochenende punktlos.

Die Gruppe Schornsteinfeger, die in Kluft für Ihr Handwerk warben, hatte offensichtlich das nötige Glück gebracht. Zudem war Andreas Jenike zwischen den Pfosten glänzend aufgelegt und rettete die Führung von Chris Brown aus der zweiten Minute mit zahlreichen Paraden über die Zeit - aber nur bis zur 45. Minute.

Dort fälschte Frederik Tiffels einen Abeltshauser-Schuss unhaltbar zum absolut verdienten Ausgleich ab. Colin Ugbekile hatte den Zweikampf mit dem Torschützen zuvor verloren. Das Gegentor wirkte kurzfristig wie ein Schock für die Roosters. Denn im nächsten Angriff ging jeder Zweikampf verloren, sodass München Platz zum Kombinieren hatte. Yasin Ehliz klinkte halbhoch ein. München hatte die Partie innerhalb von 53 Sekunden gedreht.

Münchens Führung ging angesichts des übermächtigen Schussverhältnisses absolut in Ordnung. Für Iserlohn war der Spielverlauf bitter. Bitter war auch, dass Casey Bailey nach einem fairen Abeltshauser-Check mit einer Armverletzung seit Ende des zweiten Drittels ausgeschieden war.

Bis zum 1:1 hatten die Iserlohn Roosters fast alles richtig gemacht. Die frühe Führung hatte ihnen defensive Sicherheit gegeben. Mit Geduld kamen sie auch zu Konterchancen, aber nicht zu weiteren Treffern. Was letztendlich gegen München zu wenig war.

Austin Ortega machte mit dem 3:1 in Überzahl für die München alles klar. Jenikes Herausnahme drei Minuten vor Schluss für einen sechsten Feldspieler brachte nichts mehr ein. Das erste Null-Punkte-Wochenende war perfekt.

Tore: 1:0 (1:21) Brown, 1:1 (44:09) Tiffels, 1:2 (45:02) Ehliz, 1:3 (56:23) Ortega, 1:4 (59:53) Krening (EN)

