Zum Tusem: Das sagt HC Westfalia Herne zu Kostujs Wechsel

Wechselt zum Tusem Essen: Oskar Kostuj vom HC Westfalia Herne (Mi., hier in einer Szene des Spiels der Handball-Oberliga Westfalen gegen den TSV Hahlen).

Herne. Oskar Kostuj verlässt den HC Westfalia Herne, geht zum Tusem Essen. Wie der Handball-Zweitligist mit dem 23-Jährigen plant.

Die Spekulationen um den weiteren sportlichen Weg von Oskar Kostuj sind beendet.

Nachdem der Handballer des Oberligisten HC Westfalia Herne sich nicht – wie viele seiner Mitspieler – vorzeitig für einen Verbleib bei den Strünkedern entschieden hatte, kursierten einige Gerüchte.

HC Westfalia Hernes Kostuj unterzeichnet Zweijahresvertrag in Essen

Jetzt meldet der Zweitbundesligist Tusem Essen in einer Mitteilung, dass Kostuj ab der kommenden Saison bei den Rot-Weißen einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025 unterzeichnet hat: „Oskar hat in Herne mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und überzeugt immer wieder mit seinem Spielverständnis. Auf der Mittelposition im Rückraum leitet das junge Talent die Angriffe gekonnt ein und schließt sie häufig selbst erfolgreich ab. Der 23-Jährige wird beim Tusem zunächst für die zweite Mannschaft spielen und über den Perspektivkader der ersten Mannschaft an den Profibereich herangeführt.“

Oskar Kostuj freut sich darauf, Teil des Tusem zu werden. Er wird wie folgt zitiert: „Das ist für mich eine neue aufregende sportliche Herausforderung. Hier sehe ich optimale Bedingungen, mich sportlich weiterzuentwickeln. Die Chance, die nächsten Jahre beim Tusem zu spielen, möchte ich unbedingt nutzen.“ Laut Geschäftsführer Niels Ellwanger sind die Verantwortlichen davon überzeugt, dass in ihm noch ein enormes Potenzial steckt.

Beim HC Westfalia bedauert man den Abgang. „Mit Oskar Kostuj wird uns ein wichtiger Spieler auf einer führenden, tragenden Position fehlen. Er ist nicht eins zu eins ersetzbar. Wir werden uns breiter aufstellen müssen und das Spiel nicht mehr so stark auf einen Akteur ausrichten“, vertraut der Sportliche Leiter des HCW, Dirk Wiesner, aber auf das Team und Trainer Stephan Krebietke. „Wir freuen uns aber über die Chance für Oskar und wünschen ihm alles Gute.“

