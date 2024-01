Wundertüte Herner EV: Großer Kampf gegen Spitzenreiter

Herne Nur zwei Tage nach dem schwachen Spiel beim Tabellenletzten zeigen die Miners ein ganz anderes Gesicht und bereiten Hannover Probleme.

Der Herner EV bleibt die Wundertüte der Oberliga Nord. Zwei Tage nach dem schwachen Auftritt beim Tabellenletzten Herford lieferten die Miners den Hannover Scorpions einen großen Kampf und unterlagen dem Spitzenreiter erst nach Verlängerung mit 3:4 (0:0, 1:2, 2:1).

Scorpions-Trainer Kevin Gaudet sprach hinterher aus, was alle dachten: „Hätte Herne in Herford so gespielt wie heute gegen uns, hätten sie dort gewonnen.“ Für die rätselhaften Leistungsschwankungen seiner Mannschaft in dieser Saison hatte auch HEV-Trainer Tobias Stolikowski keine Erklärung: „Wenn wir es wüssten, würden wir es abstellen. Wer eine Lösung hat, kann uns anrufen.“

Herner EV: Neuzugang macht schnell von sich reden

Zumindest am Sonntag bestand in dieser Hinsicht kein Gesprächsbedarf. Die Gastgeber mussten zwar auf die verletzten TJ Spezia und Stéphane Döring verzichten, doch sie präsentierten einen Neuzugang, der schnell von sich reden machte. Erstmals hütete Förderlizenzspieler Philipp Maurer vom Zweitliga-Tabellenführer Kassel Huskies das Tor der Miners und feierte dabei einen beeindruckenden Einstand.

„Wir hatten nicht so viele Chancen wie sonst, aber einige sehr gute, doch der Herner Torwart hat überragend gehalten“, applaudierte auch Kevin Gaudet nach dem Spiel dem Herner Keeper. Der 23-Jährige erwies sich als reaktionsschneller Goalie mit großer Übersicht, was sich unter anderem beim Herner 1:1 zeigte. Sein Abspiel nahm Erik Keresztury auf, setzte sich stark gegen einen Scorpions-Verteidiger durch und überwand HSC-Torhüter Gerald Kuhn mit sicherem Abschluss.

Kapitaler Fehlpass leitet Gäste-Führung ein

Das war bereits im zweiten Drittel, nachdem in den ersten 20 Minuten keine Tore gefallen waren. Die Gäste hatten vor 733 Zuschauern zwar wie erwartet mehr vom Spiel, doch von drückender Überlegenheit des Tabellenführers konnte diesmal keine Rede sein. Der HEV hielt gut dagegen, ließ hinten nicht viel zu und kam immer wieder zu aussichtsreichen Gegenangriffen.

Die beste Herner Chance hatte CJ Hayes, doch der US-Amerikaner scheiterte ebenso freistehend wie Dennis Swinnen und Matteo Stöhr im zweiten Drittel. Die Gäste kamen erst durch einen kapitalen Herner Fehlpass zur1:0-Führung. In Unterzahl nutzte der Favorit das Geschenk, doch der HEV zeigte sich nicht geschockt. Ebenso unhaltbar war allerdings das 1:2, als die Herner Defensive dem Hannoveraner Außenstürmer zu viel Freiraum ließ.

Phillip Maurer stand zum ersten Mal zwischen den Pfosten und beeindruckte gleich.

Aus Herner Sicht war das letzte Drittel das beste. Die Gastgeber ließen sich nicht in die Defensive drängen und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Tor des Tabellenführers auf. Justin Young nutzte die Überzahlchance zum 2:2, doch wenig später schlugen die Gäste mit einem weiteren knallharten Handgelenkschuss zurück.

Viel Zeit blieb dem HEV nicht mehr, doch es reichte noch zu einem Drei-auf-eins-Konter. Maxi Braun vollendete zum 3:3 und brachte sein Team in die Verlängerung, doch der krönende Abschluss blieb den Miners versagt. Maurer parierte noch zwei Riesenchancen der Gäste, doch beim dritten Mal war er geschlagen – seine Vorderleute hatten im Abwehrzentrum die Tür aufgelassen.

Tore: 0:1 (23:05, 4-5), 1:1 (30:52, 5-4) Keresztury (Maurer), 1:2 (37:46), 2:2 (49:18, 5-4) Young (Swinnen/Liesegang), 2:3 (54:16), 3:3 (56:23) Braun (Keresztury/Meyl), 3:4 (62:43).

Strafminuten: Herne 4 – Hannover 10.

