Wie sich BV Herne-Süd zurück an die Tabellenspitze duselt

Herne/Wanne-Eickel. Der BV-Herne-Süd kehrt an die Tabellenspitze zurück – der SV Wanne 11 II hatte sich lange gewehrt. Die Kreisliga A und B Herne im Überblick.

Eine Woche nach dem Sturz von der Tabellenspitze ist der BV Herne-Süd vorerst wieder zurück auf Platz 1 der Kreisliga A. Die Hakan-Elf profitierte dabei von einem Spielausfall des SV Holsterhausen sowie einem eigenen Last-Minute-Erfolg über den SV Wanne 11 II.

Von den weiteren Verfolgern punktete nur Habinghorst (4.). Börnig (5.) patzte in Frohlinde, Marokko (3.) hatte spielfrei.

BV Herne-Süd trifft in der fünften Minute der Nachspielzeit

BV Herne-Süd - SV Wanne 11 II 2:1 (1:1). Anders als zuletzt bei der 0:2-Niederlage in Holsterhausen zeigte sich der BV Herne-Süd bei seinem „Spiel auf ein Tor“ diesmal gegen die Elfer-Reserve auch torgefährlich. Allein der Erfolg blieb regelmäßig aus. Und so trieb es der SV Wanne 11 dank eines überragenden Lukas Wagner zwischen den Pfosten fast bis auf die Spitze. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Süd noch der glückliche, wenngleich hochverdiente Siegtreffer. Ob der allerdings zählen durfte, daran hatten die Gäste ihre Zweifel.

„Nur der Schiedsrichter hat den Ball hinter der Linie gesehen“, erklärte 11-Coach Marco Ardu. Wanne blieb am Ende nichts Zählbares. „Ich bin trotzdem stolz auf meine Mannschaft, sie hat leidenschaftlich gekämpft. Und Lukas hat heute in seiner eigenen Liga gespielt, Wahnsinn.“ Süd-Trainer Serhat Hakan freute sich wiederum über das Happy End.

„Das war ein absoluter Sieg des Willens. Wir hätten natürlich viel eher den Sack zumachen müssen.“ Das zwischenzeitlich neben dem Platz gelegte kleine Störfeuer seitens des FC Marokko lässt man beim BV Süd derweil entspannt abprallen. An jeglichen Spielberechtigungen gebe es keine Zweifel, so der Verein.

FC Frohlinde II - VfB Börnig 1:0 (1:0). Börnig startete gut, hatte das Spiel im Griff und erarbeitete sich Großchancen. Auch vom Rückstand ließ man sich nicht irritieren, war man doch ab der 44. Minute sogar in Überzahl. „Wir hatten ja noch alle Möglichkeiten und alle Zeit“, so Trainer André Fuchs zum Start in die zweiten Hälfte. Doch je weniger Minuten auf der Uhr waren, umso ungeduldiger wurden die VfB-Aktionen. Am Ende sollte die Brechstange helfen – tat sie aber nicht. Fuchs: „Wir haben alles reingehauen, vom Einsatz her kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen.“

DSC Wanne-Eickel II - Arminia Ickern 1:2 (0:1). „Eine kämpferisch super Leistung“, resümierte DSC-Coach Christian Andrecht. „Leider haben wir uns nicht belohnt.“ Bei mehreren Lattentreffern waren die Wanner dem verdienten Punkt ganz nah. Am Ende sollte es für den Tabellenletzten einmal mehr nicht sein. Andrecht: „Richtig bitter. Ein Punkt wäre locker drin gewesen.“

RSV Holthausen - VFB Habinghorst 0:1 (0:0). Dem Aufstiegskandidaten reichte ein Elfmetertor (58.) zum Sieg in Holthausen.

DJK Falkenhorst - Sportfreunde Wanne-Eickel II 1:4 (0:1). So lange die Luft reichte, bot Falkenhorst Wanne Paroli. Am Ende machten es die Sportfreunde aber mit 4:1 doch noch deutlich.

SG SF Victoria Habinghorst/Dingen - SV Holsterhausen ausgefallen. Der Schiedsrichter erklärte den Platz in Castrop für nicht bespielbar, das Spiel wurde deshalb nicht angepfiffen.

Kreisliga A

DSC Wanne-Eickel II - Arm. Ickern 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 (x.), 1:1 (47.) Meyer, 1:2 (x.).

DSC: Schneider; Lux, Rediske, Orzepowsky (76. Koca), Meyer (57. Roman), Baus, Arslan, Petrov, Ruppert, Maras, Kasem (76. Dioubate).

BV Herne-Süd - SV Wanne 11 II 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 (19., Eigentor), 1:1 (37./FE) Nispel, 2:1 (90.+3) Yavuz.

Süd: Ratsch; Türkoglu, Sahin, Civak (67. Soltysiak), Dams (46. Eren), Fernau (60. Luzha), Yunduka (72. Yavuz), Eitner, Camara, Cagir, Kilic.

SV 11: Wagner; Lu. Germer, Thumerer (76. Musa), Akbaba (84. Hinz), Krämer, Nispel, Weidner, Kaya, Braun, M. Wichert, T. Wichert (90.+5 Welp).

FC Frohlinde - VfB Börnig 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (20.).

VfB: Helke; Sengün, von Borzestowski (88. Schillitz), Albrecht, Turan, Lawrens (39. Abloua), J. Hubner (84. Gola), Linkemann, P. Meyer (70. Gunia), N. Hubner, Koymali.

RSV Holthausen - VFB Habinghorst 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 (58./FE).

RSV: Schreiber; Kram (61. P. Geduttis), Miller, C. Geduttis, Karatag, Rupieper, Akman (68. Aydin), Schicke (61. Demartis), Pollesch, Korscheck, Dal Canton (61. Rak).

DJK Falkenhorst - SF Wanne-Eickel II 1:4 (0:1)

Tore: 0:1 (23.) Redmer, 1:1 (54.) Cakar, 1:2 (72.) Bentaj, 1:3 (85.) S. Celik, 1:4 (89.) Sentürk.

DJK: Gregor; Hupe, Bennani, Eren, Cakar, Zargah, Bittar, Lüking, Teymuroglu, Jovanovic, Habib (22. Bitar).

SFW: Hawel; Steiner, Akduman, Golicki (35. Bentaj), Sarikaya (40. Ranah), Isik, S. Celik, Derin, Redmer, Sentürk, M. Celik (82. Ouali).

Habinghorst/D. - SV Holsterhausen ausgef.

Kreisliga B1

BV Herne-Süd II – BG Schwerin II 4:5

Tore: 0:1 (18.), 1:1 Schöpf (34.), 2:1 Hejazi (40.), 2:2 (42.), 2:3 (50.), 3:3 Bingöl (60.), 4:3 Bingöl (67.), 4:4 (71.), 4:5 (83.).

SG SF Hab.-Dingen II – FC Herne 57 2:2

Tore: 1:0 (31.), 1:1 Ehm (52.), 1:2 (77.), 2:2 (86.).

VfR Rauxel – Firtinaspor III 2:0

Tore: 1:0 (43.), 2:0 (82.).

VFB Habinghorst II – Fortuna Herne 3:3

Tore: 1:0 (25.), 1:1 Yildiz (30.), 2:1 (50.), 3:1 (65.), 3:2 Nasri (72.), 3:3 (80.).

RSV Holthausen II – VfB Börnig II 2:2

Tore: 1:0 Presciler (15.), 1:1 Elste (18.), 2:1 Paternostro (53.), 2:2 Deppe (82.).

Westfalia Herne II – W. Obercastrop II 0:7

Tore: 0:1 (16.), 0:2 (20.), 0:3 (23.), 0:4 (56.), 0:5 (57.), 0:6 (84.), 0:7 (85.).

SpVgg Horsthausen II – Eintr. Ickern II 4:0

Tore: 1:0 Karadayi (3.), 2:0 Kleinhubbert (12.), 3:0 Sporea (22.), 4:0 Müller (23.).

Kreisliga B2

W. Obercastrop III – SV Holsterhausen II 4:2

Tore: 1:0 (24.), 2:0 (32.), 3:0 (55.), 4:0 (66.), 4:1 Schweden (85.), 4:2 Seck (90.).

Arm. Holsterhausen – RSV Wanne 2:3

Tore: 0:1 (10.), 1:1 Elbers (20.), 2:1 Gralke (39.), 2:2 (75.), 2:3 (87.).

SG Stephanus – Trabzonspor 3:5

Tore: 1:0 Schmidt (7.), 1:1 Kanbur (13.), 1:2 Salli (22.), 2:2 Schmidt (25.), 3:2 Jeske (38.), 3:3 Yavuz (42.), 3:4 Atalay (70.), 3:5 Kanbur (90.).

Zonguldakspor – Firtinaspor II 1:1

Tore: 1:0 Pirsig (5.), 1:1 Aydinli (12.).

SV Wanne 11 III – RWT Herne II 8:1

Tore: 1:0 Lutz (9.), 2:0 Agarman (13.), 3:0 Welp (30.), 3:1 Arikan (34.), 4:1 Kilic (40.), 5:1 Lutz (43.), 6:1 Agarman (54.), 7:1 Monzner (55.), 8:1 Kilic (81.).

ASC Leone – SC Constantin 7:0

Tore: 1:0, 2:0 Krüger (8., 13.), 3:0 Tarhan (44.), 4:0, 5:0 Cinar (47., 52.), 6:0 Bakhti (65.), 7:0 Hoekstra (82.).

SV Sodingen II – DJK Wanne-Eickel 0:2-Wtg.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel