Wichtige Siege für Parkhaus-Herren und Grün-Weiß-Damen

Herne/Wanne-Eickel Mehrere Teams machen einen Schritt in die richtige Richtung. Die TCP-Herren gewinnen stark verjüngt.

Es war ein schwieriges Personalpuzzle, am Ende aber hat es gepasst. Obwohl sie auf etliche starke Spieler verzichten mussten, haben beide Herren-Teams des TC Parkhaus Wanne-Eickel ihr Ziel am Wochenende erreicht. Die Erste hat trotz ihrer Niederlage den Klassenerhalt in der Westfalenliga sicher, die Reserve steht nach einem Sieg im Kellerduell dicht vor dem Verbleib in der Verbandsliga. Auch den Westfalenliga-Damen des TC Grün-Weiß Herne gelang ein wichtiger Erfolg.

Damen, Westfalenliga: TP Bielefeld – TC Grün-Weiß Herne 1:5. In den Einzeln blieben die Hernerinnen ohne jeden Satzverlust, entschieden das Kellerduell damit frühzeitig für sich und machten einen Sprung auf den vierten Platz. In der ersten Einzelrunde besorgten die 15-jährige Leticia Solakov (6:4/7:5) und Kapitänin Jana Hecking (6:1/6:4) mit starken Auftritten eine beruhigende 2:0-Führung, die Spitzenspielerin Lea Fojcik und Tuana Öztürk jeweils mit überzeugenden 6:3/6:3-Siegen auf 4:0 ausbauten. Den Ehrenpunkt eroberten die Gastgeberinnen dann im ersten Doppel.

TCP-Nachwuchskräfte deuten ihr Potenzial an

Herren, Westfalenliga: Gütersloher TC RW – TC Parkhaus Wanne-Eickel 5:1. Es war wie verhext. Aus unterschiedlichen, allesamt nachvollziehbaren Gründen standen mehrere Stammspieler nicht zur Verfügung. Also machte der TCP aus der Not eine Tugend und ließ gleich drei Jugendliche Westfalenligaluft schnuppern. Dass er das Zeug hat, in der höchsten Winterliga mitzuspielen, bewies Eric Drathen, der an Position zwei nur knapp mit 5:7/5:7 unterlag. Auch Fabio Felsner und der aus der dritten Mannschaft hochgezogene Alexander Linnkamp verkauften sich teuer, ohne aber in die Nähe eines Satzgewinnes zu kommen. Da Güterslohs Jannik Rother etwas überraschend im Spitzeneinzel gegen Marcel Zielinski beide Sätze im Tiebreak gewann, war die Partie bereits nach den Einzeln entschieden und die Doppel wurden aufgeteilt. Weil Paderborn zuhause gegen Halle mit 2:4 unterlag, steht der Klassenerhalt der Eickeler dennoch vorzeitig fest.

Verbandsliga: TC Parkhaus II – VfT SW Marl 4:2. Die TCP-Reserve darf aller Voraussicht nach im nächsten Winter weiterhin in der zweithöchsten Spielklasse aufschlagen. Die Gäste aus Marl leisteten so wenig Widerstand, dass sie sich mit dem Abstieg bereits abgefunden zu haben scheinen. Leichtes Spiel hatten Jan Sibbel, Yusuf Akbas und Tom Bannasch, die in sechs Sätzen insgesamt nur vier Spiele abgaben. So war es kein großes Drama, dass sich Jonas Henneke das Knie leicht verdrehte und das Spitzeneinzel gegen Philipp Müller aufgeben musste, zumal sich beide Teams darauf einigten, die Doppel aufzuteilen.

Damen 50, Westfalenliga: TC Parkhaus – Suderwicher TC 5:1. Der zweite Schritt hin zur Titelverteidigung ist geschafft. Die Damen 50 des TCP setzten sich gegen den Nachbarn sicher durch und kletterten auf den zweiten Platz, sind aber als einziges Team noch ohne Verlustpunkt. Katja Kostuj, Wencke Fleischmann, Anke Kostuj und Kristina Wagener machten schon in den Einzeln alles klar, die Gäste gewannen nur das zweite Doppel.

Herren 40, Westfalenliga: TC Parkhaus – TC Drensteinfurt 4:2. Die „Vierziger“ verließen durch einen ungefährdeten Sieg über den Tabellenletzten den Abstiegsplatz. Ausschlaggebend war die eklatante Überlegenheit von Mariusz Zielinski (6:1/6:0) und Timo Jogwer (6:2/6:1) an den Spitzenpositionen. Den dritten Punkt spielte Andreas Hoffmann mit 7:6/6:2 ein. Tobias Wessel musste sich im Matchtiebreak geschlagen geben, die Doppel wurden aufgeteilt.

