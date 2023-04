Wichtige Siege für DSC Wannes U17 und Westfalia Hernes U15

Herne/Wanne-Eickel. Die B-Jugend des DSC Wanne-Eickel meldet sich zurück, auch Westfalia Hernes C-Jugend siegt. Überkreisliche Spiele im Überblick.

In der Nachspielzeit sichert sich die B-Jugend des DSC Wanne-Eickel einen wichtigen 1:0-Erfolg über SuS Stadtlohn. Die U19 des DSC unterliegt in Hagen 2:3.

Mit einem 3:0-Sieg im Nachholspiel beim Verfolger VfL Theesen verschafften sich die C-Jugendfußballer des SC Westfalia Herne Luft im Westfalenliga-Abstiegskampf. In der D-Jugend-Bezirksliga feierte die U13 der Blau-Weißen durch einen Treffer in der Nachspielzeit den ersten Sieg in diesem Jahr und verließ damit die Abstiegsplätze.

DSC Wanne-Eickel A-Jugend: Bitteres 2:3 bei der SpVg. Hagen 1911

A-Jugend-Landesliga: SpVg. Hagen 1911 – DSC Wanne-Eickel 3:2 (2:2). Die A-Jugend des DSC musste in Hagen eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen. „Wir hatten das Spiel über die kompletten 90 Minuten absolut unter Kontrolle“, bilanzierte Hakan Vatansever. Seine Mannschaft ging durch ein Eigentor der Gastgeber bereits nach drei Minuten in Führung, doch Hagen drehte das Ergebnis mit einem Doppelschlag auf 2:1. „Beide Tore sind wie aus dem Nichts gefallen“, ärgerte sich der neue DSC-Coach. Emre Cayirli konnte die Führung dann mit einem wunderbaren Schuss aus der Entfernung noch vor dem Seitenwechsel ausgleichen.

In Hälfte zwei änderte sich am Spielverlauf wenig. Der DSC blieb spielbestimmend, konnte die Überlegenheit jedoch nicht in Tore ummünzen. Unter anderem blieb ein Strafstoß ungenutzt. In der letzten Minute spielte Hagen noch mal einen langen Ball nach vorne, dieser rutschte durch, und Spvg.-Stürmer Daniel Pavlovic hatte keine Mühe, die Kugel zum umjubelten Siegtreffer einzuschieben. „Natürlich ist der Sieg am Ende glücklich. Aber wir hatten es selbst in der Hand. So ist Fußball“, war Hakan Vatansever nach der Partie ernüchtert.

Tore: 0:1 Eigentor (3.), 1:1 (26.), 2:1 (30.), 2:2 Cayirli (43.), 3:2 (90.).DSC: Tasdemir; Hernandez, Brai, Usta (57. Jilal), Acar – Duman, Diallo, Cayirli, Issa, Akca (75. Odabasi) – Tüysüz.

Wichtiger Heimsieg für die B-Jugend des DSC Wanne-Eickel

B-Jugend-Landesliga: DSC Wanne-Eickel – SuS Stadtlohn 1:0 (0:0). Die B-Jugend der Wanner konnte im Abstiegskampf einen ganz wichtigen Heimsieg einfahren. Gegen SuS Stadtlohn entwickelte sich lange ein Spiel auf Augenhöhe, in dem den Gastgebern es diesmal gelang, die eigene Defensive stabil zu halten. Auch in Hälfte zwei legten beide Teams Wert darauf wenige Fehler zu machen. Erst in der Nachspielzeit sorgte dann Ayman Akalay mit seinem viel umjubelten Siegtreffer für große Erleichterung bei den Gastgebern. Durch den sehr wichtigen Heimsieg stellte der DSC den Anschluss zum Relegationsplatz wieder her.

Tor: 1:0 Akalay (80.).

DSC: Marquardt; Assattouti, Milenov, Alexandre, Bibars (28. Cakar) – Yigit, Bryjak (47. Berbatovci), Akalay, Gökceoglu – Ramo (73. Issa), Kasem (65. Tajaldin).

Westfalia Hernes U15 verschafft sich Luft im Abstiegskampf

C-Jugend-Westfalenliga: VfL Theesen – SC Westfalia Herne 0:3 (0:2). Die Westfalia verschafft sich mit diesem Erfolg weiter Luft im Abstiegskampf. Für den SCW war es der erste Saisonsieg gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte, und er war verdient. „Wir haben diszipliniert verteidigt und unseren Matchplan zu 100 Prozent umgesetzt“, freute sich Gästetrainer Deniz Bozoglu über den erfolgreichen Ausflug nach Bielefeld.

Schon nach fünf Minuten schlossen die Blau-Weißen eine schnelle Kombination mit der Führung ab und verschafften ihrem eigenen Torhüter im weiteren Verlauf einen stressfreien Nachmittag.

Der SCW verteidigte hoch, ließ dem Gegner kaum Räume oder gefährliche Abschlüsse und schaltete nach vielen Ballgewinnen immer wieder schnell um.

Daraus ergaben sich weitere Möglichkeiten, doch der zweite Treffer fiel nach einem Standard. Nach einer kurz ausgeführten Ecke fand die präzise Flanke Defensivspieler Sam Dibekci, der goldrichtig stand und Theesens Keeper mit dem Kopf keine Chance ließ.

Nach der Pause blieb der SCW dominant, ließ hinten nichts anbrennen und hatte mehrere Chancen, die Führung auszubauen. Das gelang Sam Dibekci, der mit seinem zweiten Tor alles klar machte

Tore: 0:1 (5.) Ayyiliz, 0:2, 0:3 (25., 63.) Dibekci.SCW: Biegota; Montesanto, Dibekci (65. Sadat), Weiß, Ayyiliz (50. Balci), Anitucai (56. Faghih), Ersoy (63. Drews), Skupin, Cormbakis, Sari, Kaya.D-Jugend-BezirksligaSC Westfalia Herne – TSV Marl-Hüls 2:1 (1:1).Tore: 1:0 (3.) Alaskar, 1:1 (10.), 2:1 (60.+1) Morrhadi.SCW: Kotyrba; Omeirat, Ünlü, Karakurt, Kalayci, Alaskar, Takim, Szabo, Öztürk – Kilic, Morrhadi.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel