Herne/Wanne-Eickel. Nach dem 0:7 in Kaiserau geht die C-Jugend von Westfalia Herne auf einem Abstiegsplatz in die Spielpause. D-Jugend gelingt der zweite Saisonsieg.

C-Jugend Landesliga: SuS Kaiserau – SC Westfalia Herne 7:0 (3:0). Der Herner Aufwärtstrend wurde abrupt beendet und die Blau-Weißen gehen auf einem Abstiegsplatz in die Herbstferien.

„Bei uns war von der ersten Minute an der Wurm drin. Die Jungs haben nicht das abgerufen, was sie in den letzten beiden Spielen ausgezeichnet hat. Es ist eben kein Selbstläufer“, meinte Tobias Roth vom SCW-Trainerteam. Bei der einseitigen Angelegenheit machten viele individuelle Fehler der Strünkeder den Gastgebern die Aufgabe leicht.

Westfalia Herne: „Für uns war es ein gebrauchter Tag“

„Das Ergebnis ist vielleicht zwei, drei Tore zu hoch ausgefallen. Man muss aber auch sagen, dass Kaiserau einen richtig guten Fußball gespielt hat. Für uns war es ein gebrauchter Tag“, so Tobias Roth.

Ihm und seinem Kollegen Yasin Aldibas kommt die Spielpause in den nächsten Wochen gerade recht: „Jetzt haben wir erst mal genug Zeit zur Aufarbeitung.“

Tore: 4./27./35./43./48./49./65.

Westfalias Hernes D-Jugend hat eine ausgeglichene Bilanz

D-Jugend Bezirksliga: SC Westfalia Herne – SG Wattenscheid 09 1:0 (0:0). Durch den zweiten Saisonsieg geht der SCW mit einer ausgeglichenen Bilanz in die Herbstferien.

Die höher eingeschätzten Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz und auch ein leichtes Chancenplus, doch viel ließ die in der letzten Woche noch anfällige Herner Abwehr nicht zu. „Toll gekämpft und defensiv gut gestanden – das war richtig gute Arbeit“, freute sich Christian Quade mit seinem Kollegen Stefan Fleischer über den nicht unbedingt eingeplanten Dreier.

Mekin Kaya gelingt das Tor des Tages

Als bereits alles auf ein torloses Remis hinauszulaufen schien, gelang Mekin Kaya in der Schlussphase der goldene Schuss. Bei seinem Freistoß in den Winkel war der Wattenscheider Keeper ohne Chance. Ein Extralob beim Sieger verdiente sich D2-Torwart Matti Janne Ptok.

Tor: 1:0 (57.) Kaya.

SCW: Ptok; Pahlen, Großhardt, Anitucai, Ayyiliz, Kaya, Goichmann, Balci, Mehmed – Schmidt.

SV Wanne 11 bleibt auch nach dem dritten Spiel ohne Punkt

FC Frohlinde – SV Wanne 11 3:2 (0:0). Auch in ihrem dritten Saisonspiel blieben die Elfer ohne Punkt und laufen dem ersten Nichtabstiegsplatz nun schon fünf Zähler hinterher.

„Unfassbar ärgerlich. Meine Mannschaft stellt sich einfach in den entscheidenden Momenten zu unclever an“, erklärte SV-Trainer Tom Heermann, der allerdings auch am Unparteiischen kein gutes Haar ließ.

Turbulent und hektisch nach torloser erster Halbzeit

Nach torloser erster Halbzeit wurde es turbulent und hektisch. Nach einem Doppelschlag des Liganeulings konnten die Gäste per Strafstoß verkürzen, bevor der Gegner den Zwei-Tore-Abstand mit einem Konter wieder herstellte.

Trotz einer Roten Karte wegen angeblicher Schiedsrichterbeleidigung kämpften sich die Elfer in Unterzahl noch einmal heran, doch das erneute Anschlusstor fiel zu spät.

Tore: 1:0 (33./Strafstoß), 2:0 (36.), 2:1 (41./Strafstoß) Akca, 3:1 (48.), 3:2 (58.) El Chakif.

Wanne 11: Reiners; Schulte, Djientieu, Akca, Klich, Neef, Cem, Cerne, Karkar – Schweda, Walther, Rusta, El Chakif.

