Westfalia Hernes U15 bangt um Westfalenliga-Klassenerhalt

Die C-Junioren von Westfalia Herne (rotes Trikot) kämpfen in der Westfalenliga noch zwei Spieltage lang um den Klassenerhalt.

Herne/Wanne-Eickel. Die U19 des SC Westfalia Herne kommt beim Meister unter die Räder, der DSC Wanne_Eickel nicht über eine Punkteteilung hinaus.

Die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel muss sich beim Landesliga-Abstiegskandidaten Sundern mit einem 2:2 begnügen. Westfalia Herne verliert 2:8 in Haltern, die B-Jugend des DSC kommt in Iserlohn mit 0:7 unter die Räder.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Wattenscheid wird es für die C-Junioren von Westfalia Herne im Westfalenliga-Abstiegskampf eng.

A-Jugend-Landesliga: TuS Haltern – Westfalia Herne 8:2 (3:0). Die A-Jugend des SCW durfte den Seestädtern nach der Partie auch zum Aufstieg in die Westfalenliga gratulieren. Bereits zur Pause führten die Gastgeber verdient mit 3:0. Der eingewechselte Moritz Knappmann sorgte für das zwischenzeitliche 4:1, Nando Skala erzielte in der letzten Minute der offiziellen Spielzeit den zweiten SCW-Treffer.

TuS Sundern – DSC Wanne-Eickel 2:2 (0:0). Der DSC Wanne-Eickel kam beim abstiegsbedrohten TuS Sundern nicht über ein Unentschieden hinaus. Vor dem Seitenwechsel konnten sich die Wanner bei Keeper Cem-Deniz Tasdemir bedanken, dass sie nicht in Rückstand lagen. Nach dem Wiederanpfiff brachte Emre Cayirli die Gäste dann durch einen berechtigten Strafstoß in Führung.

„Danach haben wir dann aber leider das Fußballspielen eingestellt“, ärgerte sich Hakan Inan Vatansever. Sundern drehte das Ergebnis dann durch einen Doppelschlag und auch der DSC nahm in der Folge dann wieder an der Partie teil. Antony Brai traf zum Ausgleich, in den Schlussminuten lieferten sich beide Teams ein komplett offenes Duell. Erneut war es DSC-Keeper Tasdemir, der seiner Mannschaft den einen Zähler rettete.

B-Jugend-Landesliga: FC Iserlohn – DSC Wanne-Eickel 7:0 (1:0). Die B-Jugend des DSC kam beim Spitzenreiter FC Iserlohn am Ende mit 0:7 unter die Räder, konnte die Partie dabei aber vor allem in den ersten 40 Minuten offen gestalten, lag zur Pause „nur“ 0:1 zurück. Nach dem Seitenwechsel spielten die Sauerländer dann ihre individuelle Klasse aus. Trotz der Niederlage bleibt der DSC weiterhin auf einem Nicht-Abstiegsplatz der Landesliga.

C-Jugend-Westfalenliga: Westfalia Herne – SG Wattenscheid 09 1:2 (0:0). Punktgleich mit dem Tabellenvorletzten VfL Theesen geht der SCW in die letzten beiden Spieltage. Nur: Die Bielefelder haben den direkten Vergleich gewonnen, und der gibt im Zweifelsfall den Ausschlag. Dabei hätte die Niederlage gegen den Nachbarn nicht sein müssen, denn die Gastgeber waren nach ausgeglichenem Beginn die spielbestimmende Mannschaft. Zählbares sprang dabei lange nicht heraus.

„Bei uns fehlte das letzte Drittel“, so SCW-Trainer Dustin Wilk. Die Blau-Weißen fingen die langen Bälle des Gegners immer wieder ab, trafen aber nur aus dem Abseits.

Effizienter zeigten sich die Gäste, die zehn Minuten vor Schluss fast aus dem Nichts in Führung gingen. Der SCW antwortete postwendend, wollte danach aber zu viel. Die Abwehr klärte in der Schlussminute nicht weit genug und ein Wattenscheider Stürmer gewann das entscheidende Laufduell.

Im vorgezogenen Heimspiel gegen die bereits abgestiegene U14 von Preußen Münster (Mittwoch 19 Uhr) sind drei Punkte nun Pflicht.

A-Jugend-Landesliga

TuS Haltern – Westfalia Herne 8:2

Tore: 1:0 (16.), 2:0 (35.), 3:0 (38.), 4:0 (55.), 4:1 Knappmann (62.), 5:1 (71.), 6:1 (72.), 7:1 (85.), 8:1 (87.), 8:2 Skala (90.).

SCW: Henke; Moughli (46. Knappmann), Salih (46. Satir), Uzun (46. Sadid), Tewes – Crnogorac (46. Seymenbasi), Ucar, Sengün, Skala, Domhöver – Rombeck.

TuS Sundern – DSC Wanne-Eickel 2:2

Tore: 0:1 Cayirli (52.), 1:1 (71.), 2:1 (73.), 2:2 Brai (85.).

DSC: Tasdemir; Hernandez, Brai, Acar, Duman – Akca, Diallo (68. Usta), Odabasi (61.Jilal), Issa (74. Chaffik), Cayirli – Günes.

B-Jugend-Landesliga

FC Iserlohn – DSC Wanne-Eickel 7:0

Tore: 1:0 (37.), 2:0 (46.), 3:0 (59.), 4:0 (67.), 5:0 (70.), 6:0 (75.), 7:0 (80.).

DSC: Marquardt; Assattouti (64. Nurboja), Milenov (53. Alali), Issa, Alexandre – Bibars (59. Cakar), Gökceoglu, Akalay, Tajaldin, Yigit – Ramo (64. Ali-Khan).

B-Jugend-Bezirksliga

Westfalia Herne – Westfalia Langenbochum 1:6

Tore: 1:0 Biyik (7.), 1:1 (13.), 1:2 (15.), 1:3 (54.), 1:4 (72.), 1:5 (73.), 1:6 (78.).

SCW: Kankal; Temiz, Kokollari (56. Kankal), Demircan, Tayachi – Sever (56. Ibrahimovic), Demircan, Gülcebi (41. Olgonsoy), Abdioglu (56.Özken), Biyik – Grammaticas (41. Pobric).

SCW: Yalcinak; Weiß, Ayyiliz (70. Akca), Anitucai (57. Mehmed), Ersoy (67. Tsichlakidis), Balci, Skupin, Cormbakis (70. Wortmann), Dragan, Faghih, Kaya (57. Borys).

