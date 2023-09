Westfalia Hernes Coach Krebietke hat die Qual der Wahl

Herne. Vor dem dritten Saisonspiel ist der Kader des HC Westfalia Herne voll wie bisher noch nicht. Das ist für den Trainer schön, aber auch schwierig.

Die Brust bei den Spielern des HC Westfalia Herne ist mittlerweile ein noch ein paar Zentimeter breiter geworden. Nach den beiden Kampfsiegen zum Saisonstart ist die Ansage für das Auswärtsspiel bei der TSG Harsewinkel (9. September, 17 Uhr) klar und deutlich. „Wir wollen von Anfang an signalisieren, dass wir da keine Punkte abgeben wollen“, sagt HCW-Trainer Stephan Krebietke. Doch wie auch schon bei den ersten beiden Saisonsiegen wird das kein Spaziergang.

Harsewinkel ist zwar am vergangenen Wochenende mit 21:37 beim VfL Eintracht Hagen II unter die Räder gekommen, aber auf solche „Querverweise“ legt Krebietke keinen Wert. „Sie sind zu Hause stark, haben das in der vergangenen Saison immer wieder gezeigt. Die Spiele bislang sind kein Maßstab.“ Darunter fällt auch der „zerfahrene“ 29:28-Auftaktsieg der TSG gegen den VfL Gladbeck.

Der Blick der Westfalia richtet sich nur auf sich selbst. „Wir haben einen guten Start hingelegt, hatten aber auch Glück bei unseren Siegen. Was uns jetzt erwartet, können wir nur schwer sagen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, eine enge Kiste.“

Davon werden in dieser Oberliga-Saison noch einige hinzukommen. Natürlich würde Krebietke ein Spiel schon zur Halbzeit entschieden wissen, „gerne schon mit zehn Toren vorneliegen“, sagt er mit einem Lachen und schiebt nach: „Aber das ist unrealistisch.“ Er bleibt lieber in der Wirklichkeit. Damit die Herner nicht wieder bis in die Schlusssekunden oder -minute um die zwei Punkte zittern müssen, soll direkt von Beginn an weg Druck gemacht werden. „Wir dürfen uns nicht verstecken“, betont er.

Da trifft es sich gut, dass der Herner Kader wieder vollzählig ist. Bis auf Torhüter Jörn Maiß stehen Stephan Krebietke alle Spieler zur Verfügung. Die zuletzt noch verletzten Alexander Schade, Maik Klamann und Luke Schumann haben ihre Blessuren überstanden und konnten unter der Woche wieder mittrainieren. Sie sind die Alternativen, die beim Sieg gegen die TG Hörste noch gefehlt hatten, wodurch etwa Julian Schneider auf deutlich mehr Spielzeit kam als eigentlich eingeplant.

So froh Krebietke über die Rückkehrer ist, so bitter ist der Umstand, der das mit sich bringt. Aufgrund der Verkleinerung der Spieltagskader von 16 auf 14 Spieler kann er einen Feldspieler nicht mitnehmen. „Das ist gerade in dieser tollen Truppe eine undankbare Aufgabe“, meint er. Doch egal, wer schließlich am Samstag auf der Platte stehen wird, die Motivation und das Selbstvertrauen dürfte bei allen Hernern in ähnlichem Maße vorhanden sein.

