Westfalia Herne verpflichtet Torhüter Dominik Schönnenbeck

Herne. Auch der SC Westfalia Herne blickt längst auf die Spielzeit 2021/2022, gibt die Verpflichtung von Keeper Dominik Schönnenbeck bekannt.

Schönnenbeck spielte bis Juli 2020 für die U19 von Borussia Dortmund in der Bundesliga und schließt sich zur nächsten Spielzeit der Westfalia an. Eine Verpflichtung auch im Zuge der Vorgaben, unter denen der Oberligist für die kommende Saison plant (siehe hier).

Denn Grundgehälter soll es nicht geben. Stattdessen werden die Spieler an den Zuschauereinnahmen beteiligt, wie Westfalia-Vorsitzender Ingo Brüggemann zum Jahresende bestätigte (mehr dazu hier).

Westfalia Herne sucht Spieler aus der näheren Umgebung

Deshalb planen die Herner auch für die neue Spielzeit ohne Torhüter Jan Fauseweh, der aus der U19 von Arminia Bielefeld ans Schloss gewechselt war. Er stehe schon in Kontakt mit anderen Vereinen, so Westfalia-Trainer Knappmann (ein Interview mit ihm hier), der den Torhüter nur ungern ziehen lässt: "Jan war einer der Lichtblicke in der bisherigen Saison. Aber er kommt aus Bielefeld, und in der nächsten Saison wäre der Aufwand für ihn einfach zu groß."

Die Westfalia ist für die nächste Serie auf der Suche nach Spielern aus der näheren Umgebung. Ingo Brüggemann über die Verpflichtung von Dominik Schönnenbeck: "Dominik passt ideal in unser Anforderungsprofil. Er kommt aus dem Ruhrgebiet, hat eine sehr gute Ausbildung genossen bei Borussia Dortmund und ist bereit, sich beruflich und fußballerisch weiterzuentwickeln."

"Das ist schon sehr, sehr professionell"

Schönnenbeck selbst wird in der Westfalia-Mitteilung so zitiert zu seinen ersten Eindrücken bei der Westfalia: "Das ist schon sehr, sehr

professionell. Analysen, Trainingsintensität und die Kabine sind wirklich top. Das hätte ich so nicht erwartet in der Oberliga. Aber genau deshalb

habe ich hier unterschrieben."

Dazu komme außerdem eine Ausbildungsstelle bei einem Westfalia-Partner: "Ich bin einfach nur glücklich", so Schönnenbeck.

Andreas Krüger wird neuer Torwarttrainer

Die Westfalia-Keeper werden in der neuen Spielzeit außerdem von einem neuen Torwarttrainer betreut. Andreas Krüger, der auch beim VfL Bochum Keeper ausbildet, wird die Oberliga-Torhüter des SCW trainieren, zudem soll er am Schloss einen Stützpunkt für individuelles Torwarttraining etablieren.

Personalien I Baraza bleibt, DSC-Trio kommt



Personalien II Kaiser erster Neuzugang



Personalien III Erste Zusagen

Vor Dominik Schönnenbeck standen bereits Jan-Niklas Kaiser (TuS Haltern) sowie aus der U19 des DSC Wanne-Eickel Deniz Ergüzel, Cedric Dürschke und Ebeny Nguimba als Neuzugänge der Herner für die kommende Saison fest.

Aus dem aktuellen Kader haben bislang Enes Bilgin, Nico Lübke, Nick Jünemann, Kaan Terzi und Dacain Baraza für die Saison 2021/2022 zugesagt.

Westfalia-Trainer Christian Knappmann bastelt am Kader für die neue Saison. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

