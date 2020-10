Herne. Trainiert haben sie reichlich diese Woche – Sonntag in Rheine soll für die Oberliga-Fußballer von Westfalia Herne endlich wieder Zählbares her.

Reinknien für die Punkte. Zweistellig Zählbares möchte Trainer Christian Knappmann mit seinen Fußballern aus den nächsten fünf Oberliga-Spielen des SC Westfalia Herne holen, hat er Anfang der Woche angekündigt – beginnen soll die Punktejagd am Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC Eintracht Rheine.

Richtig reingearbeitet ins Spiel haben sich die Herner schon am Sonntag beim 0:2 gegen den RSV Meinerzhagen, als gegen den Favoriten mehr drin gewesen ist, und die Ärmel haben sie auch unter der Woche hochgekrempelt gelassen.

Westfalia Herne: Acht Trainingseinheiten in dieser Woche

Den Dienstag ausgenommen, da war frei, aber mit freiwilligen Terminen komme die Westfalia in dieser Woche auf acht Trainingseinheiten, davon zwei vormittags, so Knappmann.

Das Fazit dafür fällt kurz aus: „Wir haben gut trainiert.“ Umso größer ist die Zuversicht, dass die Westfalia am Sonntag drei Punkte aus Rheine mitnehmen kann.

„Irgendwann fällt die Kugel auch mal auf Rot“

Denn, so Knappmann über die bisherige Ausbeute von nur einem Punkt: „In vier der bisherigen sechs Spiele hätten wir auch gewinnen können.“

Ausgenommen das 1:3 bei der SG Wattenscheid 09 und die Niederlage gegen Meinerzhagen, sagt der Trainer trotz überaus starker Herner Leistung in den zweiten 45 Minuten am vorigen Sonntag. Denn Meinerzhagen bleibt immer noch ein Favorit: „Wir wollen realistisch bleiben“, so Knappmann. Ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung allerdings darf sein: „Irgendwann fällt die Kugel auch mal auf Rot.“

Umstellungen gegenüber dem Meinerzhagen-Spiel

Die Vorzüge aus dem Meinerzhagen-Spiel, aus einem kämpferisch starken Auftritt, will die Westfalia auch in Rheine auf den dortigen Naturrasen bringen. Allerdings geht das nicht in der Aufstellung wie in der zweiten Halbzeit.

Denn Nick Jünemann fällt aus, und deshalb wird Christian Eggert aus der Innenverteidigung wieder vor die Kette gehen – und damit würde die Sturm-Entdeckung aus dem Meinerzhagen-Spiel, Dacain Baraza, aus der zentralen Spitze in die Abwehr zurückkehren.

Auch Suat Bas fällt am Sonntag aus beruflichen Gründen aus, wie weiterhin auch, nun bis Ende Oktober, Jamal El Mansoury. Robert Mainka sollte am Freitag wieder trainieren.

Es wird „ein bisschen kompliziert“

„Es wird ein bisschen kompliziert, sagt Christian Knappmann, „aber wir werden am Sonntag eine Elf auf den Platz stellen, die die Rheinenser schlagen kann.“

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen SC Westfalia Suat Bas, links, gegen Ron Berlinski (Nr. 7 ) am Sonntag, 4. Oktober 2020 in der Edi-Arena, ehemals Stadion am Schloss, in Herne. Es spielt der SC Westfalia Herne in roten Trikots gegen RSV Meinerzhagen in blauen Trikots. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Raphael Gräßer (Nr. 21) von Meinerzhagen gegen Kerem Sengün von SC Westfalia. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Noch mal Kerem Sengün von SC Westfalia, links, gegen Ron Berlinski vom RSV, rechts. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen RSV Meinerzhagen-Trainer Mutlu Demir, links, berät sich mit einem Kollegen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Raphael Gräßer (Nr. 21) von Meinerzhagen gegen Kerem Sengün von SC Westfalia (Nr. 7). Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen ...SC Westfalia-Torwart Pascal Königs kann es nicht verhindern:... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen ...und SC Trainer-Christian Kampmann will es nicht glauben... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen ...Es fällt ein Tor für den RSV Meinerzhagen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Christian Eggert vom SC (Nr. 10) am Ball. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Dacain Baraza, Nr. 42 vom SC, Mitte. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Ron Berlinski am Ball von Meinerzhagen, Eric Pirard Gweth vom SC versucht ihm den Ball abzujagen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Ikumi Yamashita mit dem Ball auf dem Weg zum Tor... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen ...ein Tor für den SC wird nicht gewertet, Ikumi Yamashita links, und Enes Bilgin, rechts, können es nicht fassen, RSV Meinerzhagen-Spieler Nik Kunkel (Nr. 5, Mitte) scheint sich drüber zu freuen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Das Publikum verfolgt gebannt das Spiel. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Vereinzelte RSV-Fans haben sich gegenüber der Tribüne postiert und feuern den RSV lautstark an. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Die Teams schenken sich nichts, es wird ordentlich gefoult - hier ist SC Westfalia Herne-Spieler Nico Lübke am Boden... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen ..und hier ein RSV Spieler... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen ...natürlich beschweren sich in solchen Situationen Spieler beider Teams gerne lauthals und schieben sich gegenseitig die Schuld zu, hier SC Westfalia Herne Nick Oliver Jünemann, links, und Pascal Beilfuß vom RSV Meinerzhagen, rechts. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Um ein Haar hätte Nico Lübke, rechts, hier auch noch einen Schuh ins Gesicht bekommen, von Ron Berlinski, links, der beim heutigen Spiel sehr gut in Form war... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen ...wie er in verschiedenen Situationen zeigte, hier gegen SC Westfalia Herne-Spieler Suat Bas, links, und Kerem Sengün, rechts. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Aber auch Kerem Sengün (Nr. 7) vom SC hatte den Willen zum Sieg und spielte konzentriert. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Dazu gab es auch noch Stress bei den Trainerteams: Christian Knappmann vom SC habe eine gelbe Karte bekommen, weil er den Coaching-Bereich verließ, obwohl Demir vom RSV dasselbe getan habe und keine Karte erhielt, ärgerte sich Knappmann... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen ...Mutlu Demir vom RSV hingegen beschwerte sich bei den Unparteiischen, dass ein Ball, der im Aus war, zurück an den RSV hätte gegeben werden müssen, stattdessen habe der SC einfach einen Angriff eingeleitet, - "So etwas habe ich noch nie erlebt, noch nie., nirgendwo", ärgerte sich Demir. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen Weiter gehts im Spiel, für den RSV läuft es gut: SC Westfalia Herne Nick Oliver Jünemann, rechts, ist RSV-Spieler A. Tomasello auf den Fersen,... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen ...und hier Christian Eggert, rechts, dem RSV-Spieler Tim Treude, links... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

SC Westfalia Herne verliert 0-2 gegen RSV Meinerzhagen ...Raphael Gräßer am Ball, ihm auf den Fersen sind Enes Bilgin, links und Kerem Sengün, rechts vom SC; doch trotz sehr engagiertem Spiel von den SC-Westfalia-Spielern wurde irgendwann klar: Das wird nichts mehr. Der SC Westfalia fuhr die fünfte Niederlage im sechsten Spiel der Saison ein, 2:0 für den RSV Meinerzhagen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Die Gastgeber, so Knappmann, seien mit dem zur vorigen Saison neuen Trainer Tobias Wehmschulte gut unterwegs gewesen: „Sie haben letztes Jahr richtig gut performt.“

Rheine ist seit sechs Spielen ohne Sieg

Aus den bisherigen sieben Spielen allerdings haben sie bislang vier Punkte geholt und dabei eine Torbilanz von 9:22 Toren – nur das punktlose Schlusslicht Hammer SpVg hat noch mehr Gegentreffer (7:23 in sieben Spielen).

Der Saisonabbruch 2019/2020 habe die Rheinenser nach dem vorherigen guten Lauf ein Stück zurückgeworfen, glaubt Knappmann.

Nun ist die Eintracht nach ihrem Auftaktsieg seit sechs Spielen ohne Erfolg, verlor am vorigen Sonntag 1:4 bei der SG Wattenscheid 09. Auch Rheine wartet darauf, dass die Kugel endlich wieder auf eine andere Farbe fällt.

