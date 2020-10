Herne. Nach dem 1:3 in Wattenscheid geht es für Westfalia Herne gegen RSV Meinerzhagen weiter. Trainer Knappmann vergibt einen Auftrag an sein Team.

In Phasen, in denen die Ergebnisse nicht so aussehen wie gewünscht, kommt er irgendwann zwangsläufig, dieser Satz, wenn der Verlierer dauernd gelobt wird: Davon kann man sich nichts kaufen.

Oder, in den Worten von Westfalia Hernes Trainer Christian Knappmann: „Für die B-Note gibt es keine Punkte“, blickte er am Freitag auf den Vorabend zurück, auf das 1:3 (0:1) bei der SG Wattenscheid 09.

Westfalia Herne hat am Sonntag den RSV Meinerzhagen zu Gast

Keine Punkte gab es für die Herner, aber einiges mitzunehmen in die Partie am Sonntag (15.15 Uhr, Edi-Arena) gegen den RSV Meinerzhagen.

Dabei ging es allerdings um zwei Sachen, die Knappmann grundsätzlich bis zur 25. Minute und bis zu den Auswechselungen zur Pause auf einigen Positionen nicht gesehen hatte: „Taktik, Organisation und Inhalt sind das eine. Dazu gehören aber auch zwingend Physis und Leidenschaft.“

Die Leistung sei nicht schlecht gewesen, so Knappmann, „allerdings auch nicht so gut wie in den Spielen zuvor.“

Trainerteam hat einiges zu diskutieren

Auch nach dem Wattenscheid-Spiel hatte das Herner Trainerteam wieder einiges zu diskutieren – dabei gehe es immer auch kontrovers zu, so Christian Knappmann: „Natürlich sind wir uns nicht immer einig.“ Aber die Spiele werden ja gefilmt: „Als objektives Medium haben wir die Kamera.“

Mit deren Hilfe wurde am Donnerstagabend auch die Torchance zum Ausgleich von Enes Bilgin aufgezeichnet, als er aus kürzester Entfernung über das Tor schoss – im Gegenzug traf Wattenscheid zum 2:0.

Eine „zehntausendprozentige“ Torchance

„Das war keine hundert-, sondern eine zehntausendprozentige Torchance. Und dann kommen wir nicht sofort für einen Sieg, aber zumindest für ein Unentschieden in Frage“, so Knappmann einen Tag später über Bilgins Fehlschuss.

Ein Punkt als Ausbeute, das war schon vor der Niederlage in Wattenscheid zu wenig gewesen. Aber noch, so Knappmann, sei der Weg nach Punkten kurz in die Nichtabstiegszone.

Und für einen vergeigten Saisonstart, aus dem ein besserer weiterer Saisonverlauf geworden ist, kann Knappmann nicht nur als Beispiel auf den SC Freiburg in der 1. Bundesliga verweisen: „Die hatten auch mal zu Anfang eine katastrophale Serie. Aber mit ihrer eigenen Identität haben sie sich aus dieser Situation befreit.“

Das B-Noten-Konto ist schon genug gefüllt

Sondern die Herner hatten in der Saison 2018/19 auch mal solch einen Auftakt, mit nur sechs Punkten aus 14 Spielen hingen sie lange Zeit nach dem Saisonbeginn noch halb im Startblock fest.

In dieser Spielzeit wollen die Herner schon früher auf mehr Punkte kommen, das B-Noten-Konto ist schließlich schon genug gefüllt worden.

Allerdings kommt mit dem RSV Meinerzhagen ein, für viele das Topteam der Liga am Sonntag ins Stadion am Schloss.

Meinerzhagen gewinnt zuletzt zweimal auswärts in der Liga

Bei den Sauerländern steht bisher drei Siegen zwar bisher eine Niederlage gegenüber. Eine Woche vor diesem 2:4 auf eigenem Platz gegen den TuS Haltern allerdings hatte der RSV im DFB-Pokal einiges wegstecken müssen. Gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hieß es, nach eigener Führung, 1:1 nach 90 Minuten – in der Verlängerung dann mussten die Meinerzhagener fünf Gegentore hinnehmen, unterlagen mit 1:6.

Seitdem aber haben sie jeweils auswärts Victoria Clarholz (4:1) und an diesem Donnerstag den TuS Erndtebrück (2:0) besiegt und gezeigt, dass ihnen die Favoritenrolle passt.

Trotzdem: „Unser Auftrag ist es, für eine Überraschung am Sonntag gegen Meinerzhagen zu sorgen“, so Christian Knappmann.

Das müssen die Herner immer noch ohne Jamal El Mansoury versuchen, aber zumindest auf den Einsatz von Christian Eggert hoffen die Herner am Sonntag. Robert Mainka soll in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen.

Mehr Bilder und Artikel aus dem Herner und Wanne-Eickeler Sport gibt es hier