Westfalia Herne: Druck kriegt erst mal nur der „Reset“-Knopf

Herne. Westfalia Herne ist auf Trainersuche, Danny Vos und Suat Bas übernehmen erst mal. Sie haben vor dem Vreden-Spiel versucht, auf „Reset“ zu drücken.

Wie die Suche so läuft bei Westfalia Herne nach einem Nachfolger von Christian Knappmann als neuer Trainer? Sie ist in vollem Gange, sagt Sportvorstand Michele Di Bari: „Erste Gespräche sind gelaufen und weitere werden stattfinden.“

Trainersuche bei Westfalia Herne: „Wir werden sehen, wann es passt“

Wie lange die Suche dauern werde, ist völlig offen. „Wir setzen uns dabei nicht unter Druck“, sagt Michele Di Bari. „Wir werden sehen, wann es passt.“

Es spielten ja, wie Di Bari und Vorsitzender Ingo Brüggemann unter der Woche schon sagten, mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen wolle Westfalia den eingeschlagenen Weg, auf finanziell gesundem Pfad, weitergehen. Dann ist da die Aufgabe für den Trainer, eine junge Mannschaft zu entwickeln mit dem letzten Platz als einem Rucksack, der mit Punktepflichten gefüllt ist.

In Vreden übernehmen Danny Vos und Suat Bas an der Seitenlinie

Schließlich ist da ja auch die Frage, wie die Mannschaft am Sonntag (15 Uhr), im Auswärtsspiel bei der SpVgg Vreden, auftritt – da wird das Team vom bisherigen Co-Trainer Danny Vos mit Ex-Westfalia-Spieler Suat Bas betreut.

Für den früheren Stürmer der Herner war es ein kurzer Weg zurück zur Westfalia: „Wir sind ja immer mirt Suat in Kontakt geblieben. Er möchte nun helfen, und in dieser Woche hat man schon gesehen, dass er einen guten Draht zu den Spielern hat“, so Di Bari.

Von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel

Was die Trainersuche angehe, denke Westfalia „von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel“, so Di Bari. Die Mannschaft sei die Trainingswoche nach dem Abschied von Christian Knappmann „positiv und motiviert“ angegangen, beschreibt Di Bari den Blick der Herner Spieler nach vorn.

Zu weit weg vom Tabellenende müssen die Herner ihren Blick nicht richten. Die Vredener haben vier Zähler mehr als der Letzte, am vorigen Wochenende mit 1:0 beim RSV Meinerzhagen ihren ersten Saisonsieg geschafft.

Nun also übernimmt Danny Vos, unterstützt von Suat Bas. In einem Punkt ist schon mal für Kontinuität gesorgt seit dem Weggang von Christian Knappmann: Danny Vos bezeichnet sich selbst als „akribisch und fußballverrückt“.

Auf die Stärken konzentrieren

Zwei Dinge standen für ihn und Suat Bas in Vorbereitung auf den kommenden Sonntag an. Die Beschäftigung mit dem Gegner Vreden (Vos: „gut organisiert, diszipliniert, mit Geschlossenheit, guter Mentalität und Kampfgeist“), aber auch, so Vos, dem Drücken des „Reset“-Knopfes.

Danny Vos ist Dozent und bereitet junge Leute aufs Berufsleben vor – bei der Westfalia sei es in dieser Woche in vielen Einzelgesprächen darum gegangen, eben bei jedem Spieler auch den „Reset“-Knopf zu finden: „Wir wollen, dass sich jeder auf seine Stärken konzentriert.“

Völkerball für den Spaß zwischendurch

Schließlich: „Zweikampfstärke und Fitness haben wir ja“, so Vos. „An Training haben wir ja nie gespart.“ In dieser Woche aber sei für den freien Kopf auch eine Runde Völkerball dazu gekommen, für den Spaß zwischendurch.

Eine kurze Episode nur, denn die Aufgabe in Vreden wollen Vos und Bas mit der Mannschaft mit maßgeschneiderten taktischen und spielerischen Elementen angehen. Allerdings ohne Lokman Erdogan, der noch Rot-gesperrt ist, und auch weiterhin ohne Jan-Niklas Kaiser.

Vos/Bas: „Vom Verein spüren wir keinen Druck“

In der nächsten Woche steht für Danny Vos, der vor seiner Zeit in Herne Co-Trainer beim Türkspor Dortmund und beim TuS Bövinghausen war, die Prüfung zur B-Lizenz an.

In Vreden legt er seine Reifeprüfung als hauptverantwortlicher Trainer ab und geht jetzt erst mal diese Aufgabe akribisch und fußballverrückt an: „Auch wenn Suat und ich nicht wissen, wie viele Wochen wir das überhaupt machen werden. Vom Verein jedenfalls spüren wir überhaupt keinen Druck.“

Einen ganz anderen Reset-Knopf hat Vos auch schon gedrückt. Für den Sonntag hat er für die Oberliga Westfalen schon mal eine Excel-Tabelle fertig gemacht, in der alle Mannschaften tatsächlich bei Null, also alle noch ohne Punkte, anfangen. Aktualisieren wird er sie dann nach diesem siebten Spieltag – im Idealfall hilft sie den Hernern in der nächsten Woche vielleicht als kleine Zusatzmotivation.