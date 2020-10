Herne/Wanne-Eickel. Die B-Jugend des DSC Wanne-Eickel bleibt in der Landesliga ungeschlagen, Bezirksligist Westfalia Herne ist zurück an der Spitze. Ein Überblick.

A-Jugend Bezirksliga: SV Gescher - SpVgg Horsthausen 3:2 (3:0). „Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui“, so die knappe Bilanz von Horsthausen-Coach Dennis Kramp nach der 2:3-Niederlage beim SV Gescher.

In den ersten 45 Minuten ließ seine Mannschaft alles vermissen, was man auf dem Fußballplatz zeigen muss. „Das war eine komplett schwache Leistung meiner Elf und die schwächsten 45 Minuten der Saison“, ging der Coach mit seiner Truppe hart ins Gericht.

SpVgg Horsthausen wird nach Halbzeitansprache wach

Und auch die Ansprache in der Halbzeit war dementsprechend laut. Doch damit war Horsthausen wach. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste auf, spielten komplett auf ein Tor, der Ausgleich wollte am Ende aber nicht mehr gelingen.

„Eine gute Halbzeit pro Woche wird am Ende aber nicht reichen. Da müssen wir uns stark verbessern“, so Dennis Kramp abschließend. Die nächste Möglichkeit hat seine Elf bereits am kommenden Sonntag beim Nachholspiel gegen den SV Schermbeck.

Tore: 1:0 (12.), 2:0 (34.), 3:0 Eigentor (45.), 3:1 Bouchantiya (59.), 3:2 Göksen (69.).

SpVgg: Warmbier; Panucci (37. Rex), Haake (46. Mizrak), Hille (82. Mbohou), Cam (82. Dabdoub) - Göksen, Schröder, Lüking, Schwarzer, Hannemann - Bouchantiya.

Die Partie von Firtinaspor Herne gegen die Spvgg. Erkenschwick wurde auf Grund vorsorglicher Qurantäne einiger Firtina-Spieler abgesagt. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest. Westfalia Herne hatte an diesem Spieltag spielfrei.

DSC Wanne-Eickels B-Jugend bleibt ungeschlagen

B-Jugend Landesliga: DSC Wanne-Eickel - Hombrucher SV II 3:2 (1:2). Die B-Jugend des DSC bleibt in der Landesliga weiterhin ungeschlagen und besiegte die zweite Mannschaft des Hombrucher SV mit 3:2.

„Das war ein ganz intensives Spiel, in dem beide Mannschaften aus dem Spiel heraus wenige Torchancen kreieren konnten. Demnach fielen auch vier der fünf Treffer nach Standardsituationen und ein Tor nach einem Fernschuss“, bilanzierte DSC-Coach Frank Tewes.

Tewes-Elf zeigt eine gute Moral

Seine Mannschaft zeigte dabei eine gute Moral und drehte in den letzten zehn Minuten den 1:2-Rückstand, der bereits zur Halbzeit Bestand hatte, noch in einen 3:2-Sieg. „Der Erfolg ist am Ende sicherlich etwas glücklich, denn Hombruch hätte schon einen Zähler verdient gehabt. Aber wir haben immer an uns geglaubt. Die Mannschaft hat sich für diese tolle Moral dann am Ende auch belohnt“, lobte der DSC-Coach die Einstellung seiner jungen Talente.

Tore: 1:0 Jilal (21.), 1:1 (36.), 1:2 (39.), 2:2 Aydinli (70.), 3:2 Hildebrand (73.).

DSC: Maiwald; Knappmann, Hildebrand, E. Aydinli (41. Leidreiter), Cigerli (72. Wagner) - Tewes, Günes (41. Ateghang), Martinez, Alaca - Jilal (63. B. Aydinli), Diederich.

Westfalia Hernes B-Jugend ist zurück an der Tabellenspitze

Bezirksliga: Westfalia Herne - VfB Hüls 5:0 (3:0). Durch den souveränen Sieg gegen den VfB Hüls und die zeitgleiche Niederlage der DJK TuS Hordel gegen den SC Weitmar 45 II ist Westfalia Herne zurück an der Tabellenspitze der Bezirksliga.

„Je länger das Spiel dauerte, desto besser haben wir die Partie in den Griff bekommen. So haben wir uns auch immer wieder gute Tormöglichkeiten erspielt, die diesmal eiskalt genutzt wurden. Demnach war die Partie eigentlich schon zur Pause entschieden“, war SCW-Coach Marcel Gresch mit der Leistung zufrieden.

SCW-Trainer Marcel Gresch sieht eine konzentrierte Leistung

Auch in den zweiten 40 Minuten spielte seine Elf konzentriert weiter, ließ in der Defensive wenig zu und erzielte noch zwei weitere Treffer. „Am Ende war es ein gutes Spiel gegen einen bis dato ungeschlagenen Gegner. Die Niederlage von Hordel rundete das Ergebnis natürlich noch ab“, so der SCW-Trainer abschließend.

Tore: 1:0 Igbinadolor (14.), 2:0 Köstekci (33.), 3:0 Satir (37.), 4:0 Satir (45.), 5:0 Igbinadolor (74.).

SCW: Ünsal; Demirci, Allko (67. Stöcker), Köstekci (72. Khoury), Seymenbasi (55. Peitz) - Adiyaman, Em. Sengün, Michalski (61. Patzkowski), Es. Sengün - Satir, Igbinadolor.

