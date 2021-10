Westfalia Herne: 2:0 verspielt, Rote Karte, Torwart verletzt

Vreden. Das erste Spiel nach Christian Knappmann geht für Westfalia Herne verloren – eine dramatische 2:3-Niederlage bei der SpVgg Vreden.

Eine Patrone sollte zünden mit dem Rücktritt von Christian Knappmann als Trainer des SC Westfalia Herne. Gezündet hat vieles im Gastspiel des Oberliga-Schlusslichts bei der SpVgg Vreden, auf beiden Seiten. In einem prallvollen Oberligaspiel führten die Herner schon mit 2:0, um am Ende noch mit 2:3 (1:0) zu verlieren.

Es war das erste Spiel von Danny Voß hauptverantwortlich an der Seitenline, unterstützt von Suat Bas, und bei seinem ersten Einsatz bot sich dem Chef gleich das volle Programm. Torhüter Alexander Rothkamm war verletzt (Rückenprobleme), und so gab auch Luca Happe sein Debüt an diesem Sonntag im Oberliga-Tor des SC Westfalia Herne.

Danny Voß aber brachte das vor dem Anstoß nicht aus der Ruhe. Entspannt grinsend grüßte er aus der Sprecherkabine, wo er die Aufstellung freigab, und erklärte anschließend: „Jetzt ging es erst mal darum für uns, dem Jungen Mut zu machen.“ Das aber war das Motto des Tages für alle im Herner Team und drumherum. Für jede gelungene Aktion gaben sich die SCW-Spieler Szenenapplaus: wenn jede Grätsche und jeder weggespitzelte Ball schon als kleine Vorentscheidung zählt.

Westfalia Herne geht durch Nyuydine in Führung

In der Sturmspitze setzten Voß/Bas auf die Schnelligkeit von Burinyuy Nyuydine und als Offensivtrio dahinter Danilo Curaba, Kaan Terzi und Ahmed Öncel. Beide Mannschaften machten sich daran, den Naturrasen umzupflügen. Das Schlusslicht braucht Punkte, Vreden wollte nach dem Sieg über Meinerzhagen noch was draufpacken.

Bei kleinen Muntermachern sollte es in dieser ersten Halbzeit für die Herner aber nicht bleiben. Über die rechte Seite, über Ahmed Öncel, hatten die Gäste zwei, drei gefährliche Szenen gehabt – in der 39. Minute aber kamen sie bis über die Ziellinie.

Burinyuy Nyuydine nahm die Steilvorlage, flach vor den Sechzehner geschickt, auf und brachte den Ball an SpVgg-Torhüter Ricardo Ottink zur 1:0-Führung des Schlusslichts vorbei. Das war schon ein volles Programm nach Herner Geschmack, aber die nächste Hürde bauten sich die Gäste drei Minuten nach der Halbzeit selbst auf die Vredener Wiese. Deniz Ergüzel stieg im Mittelfeld, auf der Außenbahn, viel zu hart ein gegen den Vredener Felix Mensing und musste mit Rot vom Platz. Fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl wartete auf die Blau-Weißen, so sah es da aus.

Öncel erhöht in Unterzahl – dann spielen Zehn gegen Zehn

Die Dramaturgie der nächsten mindestens 42 Minuten schien vorgemalt, aber die Herner zogen einen kräftigen Strich dadurch, weil Admed Öncel im Strafraum mehrfach nachsetze und die Kugel aus spitzem Winkel knapp hinter die Latte zum 2:0 ins Tor zimmerte.

Es ging weiter, Vollgas auf beiden Seiten. Nicolas Ostenkötter trifft zum 1:2 aus Vredener Sicht, Bernd Verwohlt sieht Gelb-Rot, Zehn gegen Zehn. Luca Happe verursacht einen Elfmeter, den Vredens Nicolas Ostenkötter an den Pfosten setzt (76.). Keine Atempause, und nach einer Ecke dann köpft für Vreden Ostenkötter zum 2:2-Ausgleich ein, Koray Arslan legt das 3:2 für die Gastgeber nach. (85.).

Suat Bas rief das enttäuschte Herner Team nach dem Abpfiff in der Kreis zur schnellen Nachbetrachtung. In einem war er sich mit Danny Voß auch einig: Was in diesem Spiel in Vreden gut gelaufen war, das braucht das Team auch nächste Woche gegen Gütersloh. Ein Knackpunkt, so Voß, sei die schnelle Rote Karte nach Wiederanpfiff gewesen. Mit den Worten: „Mit unserer Mentalität heute waren wir hundertprozentig einverstanden“ beendete er einen prallvollen Fußballnachmittag.

Tore: 0:1 (39.) Nyuydine, 0:2 Öncel (60.), 1:2 (73.) Ostenkötter, 2:2 (81.) Ostenkötter, 3:2 (85.) Arslan.

Westfalia: Happe; Ergüzel, Baraza, Jünemann, Lübke – Koymali (86. Conde), Karatas (81. El Gourari) – Öncel, Terzi, Curaba (51. Gweth) – Nyuydine.

Rote Karte: Ergüzel (Herne/48.).

Gelb-Rote Karte: Verwohlt (Vreden/73.).

