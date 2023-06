Westfalenmeisterschaft: Platz zwei für Herner Ü30-Frauen

Die Ü30-Fußballerinnen des Fußballkreises Herne wurden Zweiter bei der Westfalenmeisterschaft in Kaiserau

Kaiserau/Herne. Die Ü30-Fußballerinnen des Kreises Herne sind bei den Westfalenmeisterschaften in Kaiserau Zweite geworden. Ein Titel ging aber doch nach Herne.

Die Kreisauswahl Herne belegte bei den Westfalenmeisterschaften der Ü30-Fußballerinnen in Kaiserau den zweiten Platz. Den Sieg sicherte sich das Team aus Bochum.

Ein Titel ging trotzdem nach Herne: Jennifer Beiteke war nämlich die beste Torjägerin der Titelkämpfe. Für ihre vier Turniertreffer bekam sie eine goldene Kanone überreicht.

Nach dem Gewinn der Vize-Westfalenmeisterschaft und der Teilnahme am DFB-Cup um die Deutsche Meisterschaft in Berlin 2022 gingen die Hernerinnen selbstbewusst an den Start. Das bekam im ersten Spiel Titelverteidiger Borussia Emsdetten zu spüren.

Fabienne Bürger erzielte bereits in der zweiten Minute das 1:0 für Herne. In der Folgezeit wurde Emsdetten eingeschnürt. Aber selbst beste Chancen wurden nicht genutzt. Eine Minute vor Schluss wurde der Chancenwucher bestraft, dem Gegner glückte der Ausgleich.

Kreisauswahl Herne besiegt Wolbeck und den Harakiri FC

Auch in den weiteren Spielen ließ Herne viele Möglichkeiten aus. Gegen die Bochumer Auswahl geriet das Team mit 1:0 in Rückstand, zog sein Spiel aber weiter durch. Vor allem die Pässe in den freien Raum waren stark und Claire Mallon sowie Lea Lina Broekhulzen-Letan hatten Gelegenheiten zum Ausgleich. Jennifer Beiteke drehte schließlich das Spiel mit zwei Treffern.

Jennifer Beiteke von der Kreisauswahl Herne holte sich die Torjägerkanone bei der Westfalenmeisterschaft der Ü30-Fußballerinnen in Kaiserau. Foto: flvw / FLVW

Es folgten Erfolge über den VfL Wolbeck (1:0) und Harakiri FC (1:0). Beide Tore erzielte die beste Offensivspielerin des Turniers, Jennifer Beiteke.

Mit zehn Punkten führte Herne nun die Tabelle an. Nur noch das Spiel gegen Kreisauswahl Arnsberg stand aus. Diese lag mit fünf Zählern auf dem dritten Rang. Aber in dieser Partie gab’s den Dämpfer. Bereits am Anfang der Partie fiel unverhofft aus einer harmlose Aktion heraus das 1:0 für Arnsberg. Und dabei blieb es bis zum Abpfiff.

Kreisauswahl Bochum sichert sich mit zwei Punkten Vorsprung den Titel

Weil die Bochumerinnen ihr letztes Spiel gegen Wolbeck mit 1:0 gewannen, holte die Auswahl mit zwei Punkten Vorsprung vor der Kreisauswahl Herne die Westfalenmeisterschaft 2023.

Kreisauswahl Ü30: Jennifer Lange, Sandra Hess, Anika Schneider, Lea Lina Broekhuizen-Letan, Fabienne Bürger, Claire Mallon, Jennifer Beiteke, Laura Heintze, Jennifer Mensing, Patrizia Jedrzejczak, Jasmin Budzinski, Janine Belert, Sarah Banaczak. Teamleiter: Gerald Breitfelder. Trainerin: Marina Wozniak. Co/Betreuer: Reinhold Hasecke.

Zu allen unseren Artikeln aus dem Herner und Wanne-Eickeler Sport geht es hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel