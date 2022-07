Westfalenliga 2: Spielplan - Herner Derby zum Auftakt, Obersprockhövel startet in Wanne-Eickel

Ruhrgebiet. Einen Tag nach der Staffeleinteilung hat der FLVW auch den Westfalenliga-Spielplan bekanntgegeben. Die Bochumer Teams starten auswärts.

Der Zuschnitt der Fußball-Westfalenliga 2 hat sich im Sommer 2022 etwas geändert, der Reiz aber kein bisschen: Zwar ist RW Deuten nicht mehr in der Staffel, wurde umgruppiert in Staffel 1, wo auch die Kreis-Konkurrenten TuS Haltern und Spvgg. Erkenschwick spielen. In Staffel 2 dominieren das Sauerland und das Ruhrgebiet – es kommt zu reichlich Derbys vor allem zwischen Herne, Bochum und Dortmund. Und es geht direkt mit einem los: Der Oberliga-Absteiger SC Westfalia Herne startet die Saison am Sonntag, 14. August, mit einem Auswärtsspiel in der eigenen Stadt, dem Derby beim SV Sodingen. Ein Duell, das es in der Meisterschaft länger nicht gegeben hat.

Neben Westfalia Herne spielen mit RSV Meinerzhagen und dem Holzwickeder SC zwei weitere Oberliga-Absteiger neu in der Staffel, dazu mit dem SC Obersprockhövel und Türkspor Dortmund zwei sehr starke Aufsteiger. Weiter in der Liga ist die DJK TuS Hordel, die sich nach der Niederlage im Aufstiegsspiel noch weiter verstärkt hat und erneut den Sprung in die Oberliga versucht. Die Konkurrenz ist aber groß, ein Überteam wie der TuS Bövinghausen in der vergangenen Saison nicht in Sicht.

Bochumer Westfalenliga-Derby steigt im Oktober

Der SC Obersprockhövel ist als Aufsteiger neu in der Westfalenliga. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Hordel startet genau wie Stadtkonkurrent Concordia Wiemelhausen auswärts: Hordel spielt beim BSV Schüren, Wiemelhausen in Lennestadt. Das Bochumer Derby findet am 9. Spieltag statt, das Hinspiel steigt am 9. Oktober in Wiemelhausen.

Weitere Termine zum vormerken: Am dritten Spieltag ist Hordel zu Gast beim DSC Wanne-Eickel in der Nachbarschaft. Am vierten Spieltag steigt das Duell Westfalia Herne gegen DSC Wanne-Eickel.

YEG Hassel war sehr froh, weiter in Gruppe 2 spielen zu dürfen und bekommt es zum Auftakt mit dem RSV Meinerzhagen zu tun. Aktuell sind alle Spiele für Sonntagnachmittag angesetzt – gut denkbar, dass mindestens ein Verein die Saison aber mit einem vorgezogenen Spiel am Freitagabend oder Samstag eröffnet.

Westfalenliga 2 - Hier sind die ersten Spieltag im Überblick:

1. Spieltag, 14. August

YEG Hassel - RSV Meinerzhagen

DSC Wanne-Eickel - SC Obersprockhövel

SV Sodingen - SC Westfalia Herne

FC Brünninghausen - Holzwickeder SC

FC Iserlohn - SC neheim

Türkspor Dortmund - SV Wacker Obercastrop

FC Lennestadt - Concordia Wiemelhausen

BSV Schüren - DJK TuS Hordel

2. Spieltag, 21. August