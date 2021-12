Einen Sieg zum Jahresausklang 2021 will der HC Westfalia Herne, links Julian Ihnen.

Handball - Verbandsliga Was den HC Westfalia Herne im nächsten Topspiel erwartet

Herne. Tabellenführer HC Westfalia Herne trifft auf einen weiteren Verfolger, Brockhagen. Warum das Spiel in Steinhagen ein Vorgeschmack darauf war.

Wie unbequem eine Mannschaft aus dem Kreis Gütersloh sein kann, hat der HC Westfalia Herne vor einer Woche in Steinhagen erlebt. Darüber täuscht auch nicht der letztlich noch deutliche Sieg hinweg. Jetzt im Heimspiel an diesem Sonntag um 18 Uhr am Westring gegen Steinhagens Nachbarn TuS Einigkeit Brockhagen wird es nicht leichter werden.

HC Westfalia Herne erwartet einen der ärgsten Verfolger

Die Gäste haben bisher nur das Auftaktspiel gegen TG Hörste verloren, ansonsten nur noch gegen SC Westfalia Kinderhaus einen Punkt abgegeben.

In den übrigen (bisher nur vier!) Spielen gelangen unter anderem Auswärtssiege gegen die hoch einzuschätzenden Konkurrenten aus Ahlen und Senden. Getrost darf deshalb von einem echten Spitzenspiel gesprochen und Brockhagen nach Minuspunkten mittlerweile als ärgster Verfolger eingeordnet werden.

Krebietke-Team mit Schwung aus einer starken Trainingswoche

Trainer Stephan Krebietke sieht aber dennoch für sein gut in Schwung befindliches Team realistische Chancen, zwei weitere Pluspunkte zu sammeln. Eine starke Trainingswoche liegt hinter der Mannschaft, die sich von leichten Erkältungssymptomen (Joshua Dudda und Kai Schwitalski) nicht unterkriegen ließ.

Verletzungsbedingt wird dagegen Hannes Greger definitiv ausfallen. Hier bleibt die genaue MRT-Diagnose noch abzuwarten. Neben Jörn Maiß wird Daniel Ebereonwu oder Daniel Ollesch das Tor hüten.

Spiel des TuS Einigkeit ähnelt dem der Steinhagener

In der Spielanlage unterscheiden sich die Brockhagener nicht so sehr vom Gegner der Vorwoche. Auch der TuS Einigkeit bevorzugt mit seinen großen Spielern intensive Aktionen im Deckungsverband und schließt mit körperlichem Einsatz die Lücken in der Nahdistanz. Im Angriff kommt die Wurforientierung hauptsächlich aus dem Rückraum. Hier kann für den HCW ein offensives Attackieren aus der 6-0-Abwehrformation oder dem bewährten 5-1 Mittel zum Erfolg sein.

Auf ein funktionierendes Zusammenspiel zwischen Torhüter und Mittelblock wird es stark ankommen. Und in der Vorwärtsbewegung ist ein variables Angriffsspiel mit Kreuzbewegungen, Einläufen und verstärktes Kreisläuferspiel gefragt.

Auf die Wurfkraft von Finn Sauerland aus der zweiten Reihe muss Westfalia auch im letzten Spiel vor der Weihnachtspause noch verzichten, wie auch auf den weiteren Dauerverletzten Florian Rohde.

Herne setzt auf Tempo und Technik

„Wir müssen über die Geschwindigkeit und unsere technischen Fähigkeiten Druck auf Brockhagen ausüben. Das ist ein starker Gegner, aber dennoch keine unlösbare Aufgabe“, bleibt Stephan Krebietke zuversichtlich.

Seine Videoanalysen haben ihm wichtige Hinweise gegeben. Die Mannschaft will sich unbedingt mit einem Sieg aus dem Spieljahr 2021 verabschieden.

