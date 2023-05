Wanne - Herne: Derby der Damen 30 verspricht großes Tennis

Die Damen 30 des TC Grün-Weiß Herne, hier Alexandra von Schmidt, treten am Samstag zum Lokalderby der Westfalenliga beim TC Parkhaus Wanne-Eickel an.

Herne/Wanne-Eickel. TC Parkhaus Wanne-Eickel - TC Grün-Weiß Herne: Warum sich der Fokus dieses Tenniswochenendes aufs Derby der Damen 30 richtet.

Bis auf die spielfreien Westfalenliga-Herren des TC Parkhaus Wanne-Eickel sind an diesem Tenniswochenende wieder alle heimischen Topteams am Ball. Der Fokus richtet sich nicht zuletzt auf das Lokalderby der Damen 30 in der Westfalenliga.

Am Samstag ab 13 Uhr kommt es an der Reichsstraße zum Kräftemessen zwischen dem TC Parkhaus und dem TC Grün-Weiß Herne. Beide haben ihr Auftaktspiel klar gewonnen und sind stark genug besetzt, um den Titel mitzuspielen.

Besonders an den oberen Positionen ist mit hochklassigen Matches zu rechnen, stehen doch mit Valerie Skyba und Daniela Löchter auf Wanne-Eickeler, Anastasia Meglinskaya und Alexandra von Schmidt auf Herner Seite Frauen auf dem Platz, die auch in der offenen Klasse noch zu den Besten in Westfalen zählen.

Frauen TC GW Herne spielen Sonntag wieder in der Damen-Westfalenliga

Auch wenn die Brisanz dieses Derbys zu maximaler Anstrengung motiviert, sollten die Spielerinnen noch nicht alle Körner verpulvern. Denn einige müssen am Sonntagmorgen ab 10 Uhr schon wieder ran. Dann empfangen die Westfalenliga-Damen des TC Grün-Weiß an der Vinckestraße die Vertretung des Tennisparks Bielefeld.

Nach dem 3:6 gegen Titelanwärter Hansa Dortmund wollen die Hernerinnen im zweiten Heimspiel die ersten Punkte einfahren, um erst gar nicht unten reinzurutschen. Doch das wird kein leichtes Unterfangen. Im Vorjahr unterlagen die Grün-Weißen beim späteren Vizemeister sehr unglücklich mit 4:5, und auch diesmal zeichnet sich ein sehr enges Spiel ab.

Eine Etage tiefer stehen sich die Parkhaus-Damen und der TC Deuten II gegenüber (So., 10 Uhr, Reichsstraße). Vom Papier her ist es das Gipfeltreffen der Verbandsliga, haben beide Teams doch ihr erstes Spiel mit 6:3 gewonnen und führen die Gruppe an. Möglicherweise kommt es sogar zu einem Mutter-Tochter-Duell zwischen Daniela und Lisa Löchter.

Eine ganz schwere Prüfung wartet auf die Damen 50 des TC Parkhaus in der Regionalliga. Zwar führen sie nach zwei Siegen die höchste deutsche Spielklasse an, in Düsseldorf bei GW Oberkassel aber sind sie am Samstag doch eher Außenseiterinnen. Katja Kostuj, Wencke Fleischmann und Co. sind aber gut in Form und werden alles geben, um die Tabellenspitze zu verteidigen.

In der Herren-Verbandsliga steht der TC Parkhaus II schon etwas unter Druck. Gegen TG Stadtlohn/Ahaus soll am Sonntag (10 Uhr) ein Heimsieg her, um im Kampf um den Klassenerhalt ein erstes Zeichen zu setzen. Entspannter können die Herren 40 des TCP ihre zweite weite Reise dieser Westfalenliga-Spielzeit antreten. Im Normalfall sollte das Team um Mariusz Zielinski und Timo Jogwer nach dem 6:3 in Bielefeld auch vom TC GW Paderborn etwas mitbringen.

