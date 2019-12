Michael Di Bari feierte im Sommer mit der A-Jugend des DSC Wanne-Eickel des Aufstieg in die Landesliga, wechselte dann von der Trainerbank in das Amt des Sportlichen Leiters

Herne. Interview mit Michele Di Bari vor dem Landesliga-Spitzenspiel: Das U19-Team des DSC Wanne-Eickel hat im Jahr 2019 noch kein Spiel verloren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanne-Eickel: „Besser kann es für die A-Jugend nicht laufen“

Für die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel steht am Sonntag das absolute Topspiel der Landesliga an. Der Aufsteiger, der bisher kein Spiel verloren hat, ist zu Gast beim punktgleichen Tabellenführer FC Iserlohn. Im Interview spricht mit Michele Di Bari, der bis zum Sommer die älteste Nachwuchsmannschaft des DSC trainierte und mittlerweile Sportlicher Leiter des Vereins ist, vor allem über die starke Saison seiner ehemaligen Mannschaft. Aber auch über dem Umzug von der Reichsstraße in den Sportpark und die aktuelle Lage der B-Jugend.

Wie bewerten Sie den aktuellen Saisonverlauf der A-Jugend? A-Jugendfußball… Platz eins weg: Wanne-Eickels U19 vergibt zu viele Chancen Michele Di Bari: Das Trainerteam und die Spieler leisten eine richtig tolle Arbeit! Die Jungs spielen eine überragende Hinrunde. Allen ist bewusst, dass man jedes Spiel konzentriert und mit der richtigen Einstellung angehen muss. Die Tabelle der Landesliga spiegelt diese gute Leistung aktuell wieder. Es ist aber auch kein Beinbruch, wenn die Jungs als Aufsteiger mal verlieren. Sie spielen ohne Druck und sind in der Tabelle oben dabei. Besser kann es nicht laufen. War Ihnen zu Saisonbeginn bewusst, dass die Mannschaft so weit oben mitspielen kann? Jugendfußball… A-Jugend des DSC Wanne-Eickel baut die Tabellenführung aus Uns war bewusst, dass die Jungs Potential haben. Wir wussten auch, dass unser Konzept irgendwann greift. Die Altjahrgänge werden durch die Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft, und den Spielen mit dem Perspektivteam, gut gefördert und wissen dadurch auch, was im Seniorenbereich auf sie zukommt. Sie merken aber auch, dass sie noch sehr viel lernen müssen. Ihre Entwicklung ist aber noch lange nicht am Ende, denn der Ehrgeiz treibt die Jungs voran. Hier leistet aber auch Trainer Serkan Besli eine tolle Arbeit, denn er bereitet die Jugendspieler sehr gut auf den Übergang zum Seniorenbereich vor. Am Sonntag ist das Team zu Gast in Iserlohn. Was erwarten Sie für ein Spiel beim Tabellenführer? Definitiv ein Spiel auf Augenhöhe. Wir können jeden Gegner schlagen. Wir wissen aber auch, dass jeder Gegner auch uns schlagen kann. Wenn wir aber konzentriert und zielstrebig und mit der richtigen Einstellung zu Werke gehen, wird es ganz schwer uns zu schlagen. Was macht diese Mannschaft aus? Was ist das besondere? Jugendfussball -… DSC Wanne-Eickel gewinnt Derby gegen Westfalia Herne spät Es ist eine charakterlich starke Einheit mit tollen Typen. Alle haben Ziele und geben alles dafür, um diese auch zu erreichen. Sie sind ehrgeizig und besitzen den richtigen Willen. Hinzu kommt, dass viele Spieler schon sehr erwachsen wirken. Seit einigen Wochen trägt die Jugendabteilung ihre Spiele auch im Sportpark Wanne-Süd aus. Was hat sich durch die neue Heimstätte verändert? Noch nicht viel, da die Infrastruktur aktuell im Aufbau ist. In einigen Monaten sieht das bestimmt anders aus. Momentan haben wir einen neuen Kunstrasen, der natürlich besser ist als der an der Reichstraße. Auch die B-Jugend ist im Aufwind. Was hat dort zu Saisonbeginn nicht gepasst? Jugendfußball… A-Jugend des DSC Wanne weiht den neuen Kunstrasenplatz ein Die Ergebnisse blieben aus. Die Jungs, die in dieser Mannschaft spielen, besitzen ebenfalls eine große Qualität. Allerdings ist der Kader etwas zu dünn besetzt. Wir arbeiten an Verstärkungen für den Winter, um einfach eine Konkurrenzsituation zu schaffen, die derzeit nicht vorhanden ist. Was sind die Ziele für das kommende Jahr? Was haben Sie ihr vor? Wir wollen die Jugend weiter strukturieren, um weiterhin erfolgreich zu bleiben. Durch unsere neue Scouting-Abteilung, die neuen Anlage und dem neuen Vereinsheim, werden wir nicht nur sportlich wachsen. Auch die eSport-Abteilung wartet darauf geweckt zu werden. Aber ohne Location können wir nicht an den Start gehen. Wenn wir dann noch weiterhin die erste Mannschaft mit unseren Jugendspielern füttern, wie es bisher in dieser Saison geschehen ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg.