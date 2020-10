Wanne-Eickel. Der SV Wanne 11 hat noch kein Saisonspiel verloren, die letzten drei Partien gingen aber unentschieden aus. Gegen Resse soll der zweite Sieg her.

SV Wanne 11 - Viktoria Resse (15 Uhr, Hauptstraße). „Zwar haben wir noch keine Partie der Saison verloren, doch es wird mal wieder Zeit, dass wir drei Punkte holen“, sagt Wanne 11-Coach Franko Pepe vor der Partie gegen Viktoria Resse.

Das erste Saisonspiel gegen Welper wurde an der Hauptstraße gewonnen, in der Folge spielte der SV Wanne 11 gleich dreimal in Serie unentschieden.

Für den SV Wanne 11 soll der zweite Saisonsieg her

Am Sonntag soll nun wieder ein Erfolg her.

Die Gäste aus Gelsenkirchen kenne man zwar aus der letzten Saison, doch für den Coach ist das Team mittlerweile eine große Unbekannte geworden, denn die aktuelle Mannschaft hat mit dem Kader des letzten Jahres nur noch sehr wenig gemeinsam.

Niclas Maiwald und Antonio Curic haben das Training wieder aufgenommen

„Wir schauen aber nur auf uns und wollen versuchen, unser Spiel durchzubringen. Die Trainingswoche war sehr gut, einige verletzte und angeschlagene Spieler sind in den Kader zurückgekehrt“, freut sich Franko Pepe.

Unter anderem konnten Niclas Maiwald und Antonio Curic das Training wiederaufnehmen und auch Nils Kämper ist wieder mit an Bord. Ob alle drei direkt wieder zum Einsatz kommen, ließ der Coach aber erst mal noch offen.

Einzig Deniz Bastürk wird fehlen, so dass den 11-ern fast der komplette Kader zur Verfügung steht.

Aus diesem Grund wird Franko Pepe auch wieder Akteure in die zweite und eventuell auch die dritte Mannschaft abgeben.

„Dies war vor der Saison ganz klar kommuniziert. Alle Jungs, die bisher in den tieferen Ligen gespielt haben, haben ihre Sache sehr gut gemacht und sich toll in die jeweiligen Teams integriert“, lobt Franko Pepe.

Mehr Bilder und Artikel aus dem Herner und Wanne-Eickeler Sport gibt es hier