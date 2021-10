Wanne 11 trifft das Tor nicht - Westfalia Herne gewinnt

Herne/Wanne-Eickel. Ein Sieg für Westfalia Herne, ein Remis für die D-Jugend des SV Wanne 11 in der Bezirksliga. Westfalias C-Jugend spielte nicht.

Am letzten Spieltag vor der Herbstpause beherrschten die Herner D-Junioren-Bezirksligisten ihre beiden Gegner klar, aber nur der SC Westfalia gewann. Die Landesligapartie der SCW-C-Jugend in Soest wurde wegen mehrerer Coronafälle im Herner Kader abgesetzt.

SV Wanne 11 verschenkt Punkte

D-Jgd.-Bezirksliga: SV Wanne 11 – Erler SV 08 0:0. „Wir hatten zwar einige Kranke, Verletzte und Urlauber, aber gegen Erle musst du trotzdem gewinnen“, ärgerte sich Cengiz Yilmaz über zwei verschenkte Punkte.

Der Trainer der Elfer sah gegen den Tabellenvorletzten eine Großchance nach der anderen, doch das Spielgerät wollte nicht über die Linie. „Allein in der ersten Halbzeit standen wir fünfmal frei vor dem Tor. Aber wir hätten heute wohl noch zwei Stunden weiterspielen können, ohne zu treffen“, haderte Cengiz Yilmaz mit seinen Angreifern. Nach der Pause litt das Spiel der Elfer dann zunehmend unter der aufkommenden Hektik. Vom Gegner kam spielerisch wenig, aber mit großem Kampfgeist retteten die Gelsenkirchener den glücklichen Punkt beim Tabellenzweiten über die Zeit.

Wanne 11: Zarguit; Brava, Miranda Rodrigues, Rusta, Alawad, Karabürme, Surmann, Huschler, Calis – Kayman, Rakabi, Razic.

Westfalia Herne trifft gegen Ende beider Halbzeiten

SC Westfalia Herne – TSV Marl-Hüls 2:0 (1:0). Ähnlich war der Spielverlauf beim zweiten heimischen Vertreter, aber der sorgte jeweils gegen Ende beider Halbzeiten wenigstens für die entscheidenden Tore. „Wir haben viel zu spät das 2:0 gemacht“, hätte sich Bektas Derdiyok aber eine deutlich frühere Entscheidung gewünscht. Seine Mannschaft hatte von Beginn an die Kontrolle in der fairen Partie, während Marl-Hüls aus dem Spiel heraus kaum gefährlich wurde.

„Wir hatten viele große Chancen. Schon zur Pause hätte es 5:0 stehen können“, so der SCW-Trainer. Die Erkenntnisse aus diesem Samstagnachmittag will er in der kommenden Trainingswoche umsetzen: „Wir werden am Dienstag noch mal am Torabschluss arbeiten.“

Tore: 1:0 (29.) Benali, 2:0 (57.) Demir.

SCW: Yurtseven; Kaya, Oruc, Benali, Yapar, Melih Derdiyok, Mert Derdiyok, Gardemann, Bott – Demidenko, Demir.