Wanne 11: Tabellenführer selbstbewusst, aber ohne Torjäger

Wanne-Eickel. Der SV Wanne 11 empfängt den SV Brackel, muss aber auf mehrere Spieler verzichten. Franko Pepe glaubt aber, dass der Kader stark genug ist.

Der SV Wanne 11 geht als Tabellenführer der Landesliga in das Duell mit dem SV Brackel. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr an der Hauptstraße. „Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber wir schauen von Spiel zu Spiel. Aktuell haben wir genug Spieler an Bord, die Trainingseinheiten waren allesamt gut“, blickt Franko Pepe sehr optimistisch auf die Partie gegen die Dortmunder voraus.

Dabei muss er derzeit auf einige Akteure verzichten. Antonio Curic, Bent Närdemann und Philipp Dragicevic sind im Urlaub. Zu den langzeitverletzten Akteuren Amel Omerovic, Niklas Musial und Ivan Benkovic gesellen sich mittlerweile auch Yves Bienk (mit drei Treffern bisher der beste Torjäger) und Stefan Maiwald hinzu. „Beide waren richtig gut in der Spur. Das ist natürlich schade für uns, aber auch für die Spieler selbst“, so der Wanne 11-Coach weiter.

Trotz allem haben die 11-er weiterhin eine sehr gute Mannschaft zusammen. „Wir können die Ausfälle kompensieren. Dies gibt unser ausgeglichener Kader mittlerweile einfach her“, ist Pepe froh über zahlreiche hochwertige Alternativen. Den SV Brackel, mit dem die 11-er seit vielen Jahren in der Landesliga konkurrieren, schätzt er als eine „richtig gute Mannschaft“ ein. Im letzten Jahr spielte der SVB eine fast desaströse Hinrunde, schaffte in der Rückserie dann aber die Wende und hielt die Klasse am Ende souverän.

An diese guten Leistungen knüpft die Mannschaft von Egzon Gervalla nun an. Zwar gab es zum Auftakt eine Niederlage gegen Kaiserau, die letzten beiden Begegnungen wurden aber gewonnen. „Die Mannschaft hat auch individuell eine hohe Qualität. Wir erwarten sie sehr kompakt und konterstark. Das wird wieder eine sehr harte Nuss für uns. Aber ich hoffe, dass wir unsere gute Leistung der letzten Wochen bestätigen“, schätzt Franko Pepe ein.

