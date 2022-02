Vor dem Topspiel: Erste Niederlage für SV Holsterhausen

Das Gipfeltreffen steht an: Hier eine Szene aus dem Hinspiel zwischen RWT Herne und SV Holsterhausen (Mi. John Ogbeide). RWT liegt nun sechs Punkte an der Spitze vorne.

Herne/Wanne-Eickel. Ausgerechnet vor dem Topspiel muss der SV Holsterhausen die erste Saisonniederlage hinnehmen. RWT Herne gewinnt klar – die A-Liga im Überblick.

Den SV Holsterhausen hat es ausgerechnet eine Woche vor dem Spitzenspiel erwischt, 1:2 heißt es gegen Frohlinde II. RWT Herne hingegen hat jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den SVH.

RWT Herne setzt sich auf sechs Punkte ab

RW Türkspor - SG SF Victoria Habinghorst/Dingen 3:0 (0:0). Der Tabellenführer setzt sich ab. Mit dem eigenen souveränen 3:0-Heimerfolg im Nachholspiel erarbeitete sich RWT einen Sechs-Punkte-Vorsprung vor dem gestrauchelten Titelkontrahenten SV Holsterhausen. Gute Tormöglichkeiten hatte der Spitzenreiter gegen Habinghorst/Dingen auch schon in Hälfte eins. Doch erst Joker Mert Altay ließ kurz nach dem Seitenwechsel den Knoten platzen.

„Wir haben schon sehr viel Druck erzeugt und dicke Torchancen erspielt“, bilanzierte der neue Cheftrainer Anil Yilmaz. „Aber nicht getroffen.“ Erst in der Schlussphase wurde das Resultat noch standesgemäß, nachdem Ömer Akdas und Vahdet Özbek noch bis auf 3:0 erhöhen konnten. Yilmaz ist froh, dass es nach der Trainertrennung von Serhat Hakan keinen Bruch gegeben hat. „Jetzt haben wir zwei klare Siege eingefahren, zweimal zu Null“, so der Coach. Für das kommende Gipfeltreffen sei man startklar.

SV Holsterhausen unterliegt erstmals in dieser Saison

SV Holsterhausen - FC Frohlinde II 1:2 (0:1). Im siebzehnten Saisonspiel hat es den SV Holsterhausen zum ersten Mal erwischt. Das 1:2 gegen die Frohlinder Zweitvertretung war gleichbedeutend mit der ersten Saisonniederlage. Dabei startete Holsterhausen gar nicht schlecht. „Du triffst die Latte, knapp daneben“, erinnerte sich Trainer Andreas Meise an die Anfangsphase.

Doch durch einen direkt verwandelten Freistoß geriet der SVH in Rückstand. Ohne Hektik und im Vertrauen darauf, einen Rückstand drehen zu können, startete man konzentrierter in die zweite Halbzeit und drückte dem Spiel nun klar den Stempel auf. Meise: „Ein Spiel auf eine Bude, aber du kriegst den Ball nicht über die Linie, auch aus fünf Metern nicht.“ Ein zweites Freistoßtor bedeutete schließlich den K.o.. Kevin Wronowskis Anschlusstor in der Nachspielzeit hatte keinen Wert mehr. Für das Spitzenspiel erhofft sich Meise nun einen Impuls aus der ersten Saisonpleite.

Fußball-Highlights vom Wochenende Fußball-Highlights vom Wochenende Es spielten mehrere Teams vom SC Westfalia Herne und dem SV Wanne 11, außerdem der DSC Wanne-Eickel und RSV Holthausen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

VfB Börnig setzt sich 2:1 gegen den DSC Wanne-Eickel II durch

Börnig/DSC II. Nach torlosen 45 Minuten starteten die Gäste aus Wanne-Eickel vielversprechend in die zweite Halbzeit: mit dem Führungstor von Marlon Otterstein. Doch der VfB konterte direkt. Nur eine Minute später glich Schlussmann Bercan Sisman (diesmal im Feld) aus. Dennis Kruse drehte den Spieß schließlich zum Börniger 2:1-Heimsieg sogar noch um.

Marokko/ETuS. Der Schlagabtausch am Voßnacken mit wechselnden Führungen endete 3:3 unentschieden. Quadi und Abdessamie sorgten bei einem Gegentreffer von Muliqi für den 2:1-Pausenvorsprung der Hausherren. Zudem geriet Wanne noch vor dem Seitenwechsel in Unterzahl (Gelb-Rot). Dennoch wendete ETuS Wanne 28 zu zehnt durch einen Hamitaj-Doppelschlag noch einmal das Blatt. Noureddine Abdessamie wiederum rettete für den FC Marokko am Ende einen Zähler.

SV Wanne 11 II. Mit einem überraschend deutlichen 4:1-Auswärtssieg kehrten die Jungs von Trainer Marco Ardu aus Merklinde zurück. Mike Thielking (2), Max Linnek und Tim Thumerer teilten sich die Wanne-Eickeler Tore. Merklindes Ehrentreffer fiel zum 1:2-Zwischenstand.