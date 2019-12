Viktoria Herne hofft in der Bundesliga auf die Abstiegsrunde

Zum Jahresende finden sich die beiden klassenhöchsten Teams des VHK Herne im Kampf um den Klassenerhalt wieder. Allerdings: für die Bundesliga-Damen von Viktoria Herne und die NRW-Liga-Männer der VSK Herne gelten unterschiedliche Voraussetzungen.

Denn während die Viktoria-Spielerinnen zuletzt einen Aufwärtstrend zeigten, sieht es für das NRW-Liga-Team nicht gut aus.

Optimistischer Ausblick für das Viktoria-Team

Reinhold Hahn, Sprecher des VHK, blickt optimistisch auf den Kampf der Hernerinnen um den Klassenerhalt in der Bundesliga: „Sie haben zuletzt gute Zahlen gespielt, und das lässt Hoffnung für die Abstiegsrunde, die sie in jedem Fall bestreiten müssen.“ Am vergangenen Doppelspieltag lieferten die Hernerinnen ordentliche Ergebnisse auch bei ihrer 0:3-Niederlage beim Serienmeister KF Oberthal.

Die Herren der VSK Herne hingegen sind Letzter, und das mittlerweile abgeschlagen. Für sie bestehen weniger Hoffnungen auf den Klassenerhalt, weil in ihrer Klasse direkt über Auf- und Abstieg entschieden wird.

Guter Auftritt der Hernerinnen in Oberthal

Bundesliga Damen: KF Oberthal - Viktoria Herne 3:0/52:26/ 5301:4952 Holz. Eine deutliche Niederlage, trotzdem ein guter Auftritt der Hernerinnen. Die Stärke der Gastgeberinnen unterstreicht die Tatsache, dass die drei besten Oberthalerinnen jeweils über 900 Holz erreichten.

Daniela Tönsmann (856) konnte nur zwei Gastgeberinnen hinter sich lassen. Die guten Zahlen ihrer Teamkolleginnen reichten noch für drei Zusatzpunkte: Stephanie Mielack 834, Sandra Kuhlmann 834, Jasmin Thon 829, Silke Blum 817 und Sylvia Brill 782.

Punktgewinn beim Tabellendritten

KSC Dilsburg – Viktoria Herne 2:1/43:35/4663:4565 Holz. Beim Tabellendritten holten die Hernerinnen einen Punkt. Den sicherten Stephanie Mielack als gesamt Zweitbeste mit 804 Holz und Jasmin Thon als gesamt Drittbeste mit 796. Für die Zweitwertung punkteten Sandra Kuhlmann (764) und Daniela Tönsmann (757), außerdem spielten Kristina Rutenberg (725) und Sylvia Brill (719).

VSK-Team hat keine Chance gegen den Titelkandidaten

NRW-Liga: VSK Herne 39 – SK Heiligenhaus II 0:3/32:46/4719:4906 Holz. Keine Chance hatten die Herner gegen die Reserve des Bundesligisten und Meisterschaftsfavoriten. Schon nach dem ersten Block war das Spiel so gut wie verloren, die Entscheidung fiel dann nach dem zweiten Durchgang gefallen. Für die VSK spielten Andreas Waldhof (804), Kai Bockstege (802), Peter Bauerhin (762), Stefan Bauerhin (704) sowie Hernes Tagesbester Timo Konopczynski (834). Fünf Spieltage vor Schluss dürfte der Abstieg nicht mehr zu verhindern sein.

KSF geben einen Punkt gegen Gladbeck ab

Regionsliga Westfalen: KSF Herne – KF Gladbeck 2:1/46:32/4726:4502 Holz. Es schien alles auf einen klaren Sieg für die KSF hinaus zu laufen, aber am Ende nahm der Gast einen Punkt mit.

Theo Mülleneisen spielte die Tagesbestzahl von 824 Holz, gefolgt von Sascha Schuler (823). Auch die 795 Holz von Klaus Sabranski konnte nur ein Gladbecker übertreffen. Einzig Hendrik Mehlmann fiel am Anfang mit seinen 746 deutlich ab.

Im letzten Block musste Reinhold Hahn nur die 794 des Gastes überspielen, aber mit den für ihn schwachen 770 Holz war auch der Zusatzpunkt verloren. Es spielte noch Siggi Sauk (768).