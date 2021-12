Viel Arbeit für den Herner TC – und zweifaches Wiedersehen

Herne/Wanne-Eickel. Vizemeister Osnabrück kommt nach Wanne-Süd. Der Herner TC könnte zu den Panthers aufschließen und sich fürs Playoff-Aus revanchieren.

Nach den überzeugenden Siegen bei den Rheinland Lions und in Göttingen müssen die Basketballerinnen des Herner TC ihre ansteigende Formkurve nun auch in heimischer Halle nachweisen. Denn nur mit einer Topleistung werden die GiroLive Panthers Osnabrück an diesem Samstag (18 Uhr, Sporthalle Wanne-Süd) zu schlagen sein. Der amtierende Vizemeister mischt als Tabellendritter erneut ganz oben mit und hat bislang acht von elf Spielen gewonnen.

Herner TC: Viel Arbeit wartet auf die „Großen“

Zwar leisteten sich die Panthers am vergangenen Wochenende die Überraschung des Spieltags, als sie nach zuvor sieben Siegen in Serie zu Hause gegen die Halle Lions unterlagen. Doch dieses 63:70 entpuppte sich schnell als erklärbarer Ausrutscher, fehlte mit Samantha Fuehring doch die Osnabrücker Unterschiedsspielerin.

Die 1,90m große, enorm durchsetzungsstarke US-Centerin ist sicher eine der besten und komplettesten Spielerinnen der Bundesliga, legt im Schnitt 15 Punkte pro Spiel auf und greift sich fast zehn Rebounds. Fuehring ist damit eine prima Lehrmeisterin für die junge Frieda Bühner, die ebenfalls zweistellig punktet, ihre größten Stärken aber im Kampf um die Abpraller hat. Mit neun Rebounds taucht die 17-Jährige in der DBBL-Statistik hinter Patricia Broßmann (Hannover) und Fuehring auf einem starken dritten Platz auf.

Viel Arbeit kommt damit gerade auf Hernes „Große“ zu, wenn sie sich unter den Brettern behaupten wollen. Aber auch auf den anderen Positionen sind die Niedersachsen exzellent besetzt. Seit Jahren führt die in Herne ausgebildete Jenny Strozyk klug Regie, auch die Slowenin Milica Cuic, Victoria Poros oder Emma Eichmeyer sind schon länger dabei.

HTC scheiterte in den Playoffs der Vorsaison an Osnabrück

„Gerade Eichmeyer hat uns in der Vergangenheit einige Probleme gemacht“, erinnert Marek Piotrowski nicht nur an die vorige Saison, als Herne in den Playoffs gegen Osnabrück mit 0:2 ausschied. Für Hernes Cheftrainer ist es keine Überraschung, dass die Panthers so weit oben in der Tabelle stehen. „Sie haben wenig gewechselt und ein eingespieltes Team, das im letzten Jahr Vizemeister wurde und im Pokal-Halbfinale stand. Und diesen Kader haben sie noch sinnvoll verstärkt“, findet Piotrowski.

So wurden Kata Takacs und Katharina Fikiel, die beide schon das HTC-Trikot trugen, durch Eva Rupnik, ebenfalls eine frühere Hernerin, und die 1,93 m große Meret Brennecke ersetzt. Während sie meist von der Bank kommen, hat die US-Amerikanerin Jill Townsend einen festen Platz in der Starting Five. Als Shooting Guard liegt Townsend in der internen Scorerliste mit 12,8 Punkten pro Spiel hinter Fuehring auf Platz zwei.

Für Marek Piotrowski und sein Team kommt es auf jeden Punkt an

Ein solcher Gegner nötigt natürlich auch Marek Piotrowski Respekt ab. Dennoch setzt der HTC-Coach auf Sieg: „Der Erfolg bei den Rheinland Lions ist nichts wert, wenn wir jetzt nicht nachlegen. Wenn wir uns unter den besten Sechs festsetzen wollen, ist es wichtig, durch einen Sieg mit Osnabrück gleichzuziehen.“ Geht das schief, könnte es auch schnell ein paar Plätze abwärts gehen. „Marburg, Saarlouis und Nördlingen drängen nach oben. Für uns kommt es auf jeden Punkt an“, betont Piotrowski.

Vielleicht ist ja die steigende Herner Formkurve noch nicht an ihrem Scheitelpunkt angekommen. Weil sich die neue Spielmacherin Taylor Mingo immer besser in die Abläufe einfindet, sah das Angriffsspiel zuletzt schon viel flüssiger aus. Und Defense kann der HTC, wie ein Blick auf die Tabelle zeigt. Kein Team hat weniger Punkte kassiert als der Tabellensechste. Es kann spannend werden am Samstagabend.

