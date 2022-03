Ukraine: Ex-RWE- und VfL-Spieler Czyszczon sammelt Spenden

David Czyszczon, hier im Dress von Rot-Weiss Essens Traditionsmannschaft, möchte Menschen an der polnisch-ukrainischen Grenze helfen. Viele Flüchtlinge verlassen aufgrund des Krieges die Ukraine in Richtung Westen.

Herne. Der langjährige Fußballprofi David Czyszczon sammelt Spenden für Betroffene des Ukraine-Kriegs. Wie man helfen kann und wo die Spenden ankommen.

„Grausam“ sei, was sich derzeit in der Ukraine und an der polnische-ukrainischen Grenze abspiele, sagt David Czyszczon. Der langjährige Fußballprofi, der unter anderem für den VfL Bochum und Rot-Weiss Essen spielte, möchte betroffenen Menschen helfen. Gemeinsam mit seinem Arbeitgeber hat der in Polen geborene 40-Jährige eine Spendenaktion in Herne initiiert. Gegenüber der WAZ erklärt er, wie Interessierte helfen können und wo die Spenden ankommen sollen.

Herr Czyszczon, wie geht es Ihnen in Anbetracht des Krieges in der Ukraine?

Czyszczon: Es ist ganz schwierig, sich vorzustellen, dass unschuldige Familien flüchten und ihr Zuhause verlassen müssen. Kinder und Frauen müssen ihre Väter zurücklassen, die in den Krieg ziehen und die Kinder weinen hinterher. Das ist grausam, eine ganz fürchterliche Situation.

Mehr zum Krieg in der Ukraine:

Sie haben eine Spendenaktion initiiert. Was genau ist geplant?

Ich habe Kontakt zu einem ukrainischen Freund, der in Deutschland lebt. Ich weiß also, was benötigt wird und habe mit meinem Arbeitgeber, der Henning Automobil GmbH, Rücksprache gehalten. Wir werden am Freitag einen Sprinter zu mehreren Anlaufstellen an der polnisch-ukrainischen Grenze schicken. Es werden Schmerzmittel, Wundheilmittel, Verbände, Desinfektionssprays gebraucht, aber auch Essen wie Konserven und Süßigkeiten für die Kinder, damit sie wenigstens eine Kleinigkeit haben, über die sie sich freuen können.

Wie können Interessierte die Aktion unterstützen?

Wir brauchen die beschriebenen Spendengüter, Medizin und Essen wie Konserven, die lange haltbar sind. Wer will, kann alles zu unserem Autohaus in der Dorstener Straße 329 in Herne bringen. Ich nehme die Hilfsgüter gerne in Empfang.

Hier gibt es weitere Sport-News aus Herne.

Handelt es sich um eine einmalige Aktion?

Nein. Wir hoffen, dass wir zu jedem Wochenende eine Tour an die Grenze starten können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel