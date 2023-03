Überraschung gegen Marl bleibt für RWT Herne aus

Herne. RWT Herne gegen den FC Marl, die SG Herne 70 in Kirchhellen: Warum beide Bezirksliga-Teams an diesem Spieltag leer ausgehen.

Ohne Punkte blieben die Herner Bezirksligisten an diesem Spieltag. RWT Herne unterlag dem FC Marl, die SG Herne 70 beim VfB Kirchhellen.

RW Türkspor - FC Marl 1:3 (0:1). Zum dritten Mal in Folge endete das RWT-Spiel mit 3:1, diesmal allerdings für den Gegner. Eine Überraschung gegen das aktuelle Über-Team der Bezirksliga blieb damit aus. Ein Elfmetertor in der fünften Spielminute machte den Herner direkt einen Strich durch die Rechnung. Dennoch konnte der Favorit weitgehend in Schach gehalten werden. Malik Özatas gelang in der zweiten Hälfte sogar der Ausgleich. Erst auf den neuerlichen Rückstand kurz später hatte Türkspor dann keine Antwort mehr parat.

Tore: 0:1 (5./FE), 1:1 (65.) Özatas, 1:2 (67.), 1:3 (76.).

RWT: Schaefer; Akkaya (47. Öztürk), Akdas, Korkmaz (83. Koymatoglu), Azak, Ören, Yigit, Okaytekin, Gemici (60. Özatas), Bozkurt, Coskun.

VfB Kirchhellen - SG Herne 70 2:1 (0:0). Die Herner (9.) zeigten sich verbessert gegenüber den beiden Vorwochen, standen am Ende aber auch in Bottrop (12.) erneut mit leeren Händen da. Der Gegner wusste aus den wenigen Fehlern der Siebziger letztlich besser Kapital zu schlagen. Bis weit in die zweite Hälfte hinein blieb die Partie torlos, dann schlug Kirchhellen zweimal zu. Onur Koymali konnte zwar noch per Elfmeter verkürzen, Ostermann und Keito verpassten jedoch in den Schlussminuten den möglichen Punktgewinn für Herne 70.

Weitere Berichte aus dem Herner/Wanne-Eickeler Fußball

Tore: 1:0 (68.), 2:0 (73.), 2:1 (88./FE) Koymali.

SG 70: Rojek; Serbetcioglu (90. Candag), Bröcker, Messaoud (85. Polok), Mauroff (70. Savas), Keito, Nolte (58. Ostermann), Borin, Koymali, Linnemann, Satici (70. Werthebach).

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel