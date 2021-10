U19 des DSC Wanne verliert beim Tabellenführer mit 1:4

Auch in Verl gab es eine Niederlage für den DSC Wanne-Eickel (vorn li. Atakan Uzunbas im Spiel gegen Siegen).

Die U19-Fußballer des DSC Wanne-Eickel kassieren in der Westfalenliga eine Niederlage beim SC Verl und bleiben damit weiterhin ohne Punkt.

Nach dem Aus im Kreispokal-Halbfinale beim A-Ligisten SV Wanne 11 hat die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel auch das sechste Westfalenliga-Spiel in Serie verloren. Mit dem 1:4 beim Tabellenführer SC Verl geht es nun in die einwöchige Herbstpause.

DSC Wanne-Eickel bietet eine Halbzeit lang Paroli

SC Verl – DSC Wanne-Eickel 4:1 (1:1). Doch vor allem in den ersten 45 Minuten konnte das Ligaschlusslicht dem Spitzenreiter Paroli bieten und ließ sich auch vom frühen Rückstand nach drei Minuten nicht entmutigen. „Wir haben gut dagegengehalten und konnten auch schnell ausgleichen. Danach waren wir sehr gut in der Partie“, sagte DSC-Coach Soufian Arbib nach dem Spiel.

Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, doch es ging mit einem gerechten Unentschieden in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SC Verl dann, warum er zurecht an der Tabellenspitze steht. „Das war bisher die beste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison gespielt haben“, zollte auch der DSC-Trainer dem Gegner ein Lob. Verl legte noch einen Gang zu und kam am Ende mit drei weiteren Treffern zu einem gerechten Heimsieg.

Tore: 1:0 (3.), 1:1 Ibrahim (8.)., 2:1 (55.), 3:1 (63.), 4:1 (82.).

DSC: Kilic – Knappmann, Martinez, Ucar (67. Templin), Abazi – Uzunbas, Slaby (82. Uygur), Tekoe, Ibrahim, Isik – Alaca.

