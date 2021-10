U19 des DSC Wanne geht selbstbewusst ins Spiel gegen Hamm

Herne/Wanne-Eickel. Die U17 des DSC Wanne-Eickel gewinnt mit 4:2 beim SuS Olfen. Tim Henrik Laures trifft dreimal. Am Wochenende sind wieder alle Teams im Einsatz.

Die B-Jugend des DSC hat das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SuS Olfen mit 4:2 gewonnen und sich damit auf den siebten Tabellenplatz der Landesliga vorgeschoben. Am kommenden Wochenende wird wieder in allen Jugendfußball-Ligen gespielt.

DSC Wanne-Eickel kann sich auf Tim Henrik Laures verlassen

SuS Olfen - DSC Wanne-Eickel 2:4 (2:3). Bei diesem Erfolg tat sich die Mannschaft von Can Eroglu deutlich schwerer, als erwartet.

Verlassen konnten sich die Wanner einmal mehr auf ihren Torjäger Tim Henrik Laures, der für drei der vier Treffer verantwortlich war und sich damit selbst auf Rang vier der Torschützenliste in der Landesliga vorschob. „Am Ende sind es für uns ganz wichtige drei Punkte“, sagte der DSC-Coach nach dem Spiel. Nach einer wilden ersten Hälfte mit insgesamt fünf Treffern kontrollierte sein Team die Partie dann nach dem Seitenwechsel und nahm am Ende die Zähler verdient mit nach Hause. „Der Sieg ist sehr wichtig für das Selbstvertrauen der Jungs“, pustete Can Eroglu durch.

Tore: 0:1 Sengün (13.), 0:2 Laures (14.), 1:2 (28.), 1:3 Laures (30.), 2:3 (40.), 2:4 Laures (80.).

DSC: Friedrich - Mojsovski, Rachny, Demirci, Bardhaj (55. Kara) - Olejnik, Sengün, Carkci (41. Teke), Özer (41. Yildirim) - Laures, Usta (61. Öztas).

A-Jugend des DSC geht mit viel Selbstvertrauen ins Heimspiel

Nach dem ersten Saisonsieg in der Westfalenliga, am vergangenen Sonntag beim 1. FC Gievenbeck, will die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel an diesem Wochenende direkt nachlegen.

„Der Sieg war sehr wichtig für das Selbstvertrauen meiner Mannschaft. Nun wollen wir weitere Zähler holen“, gibt der neue DSC-Coach Denis Wagner die Marschroute aus. Am Sonntag kommt der Tabellenfünfte Hammer Spielvereinigung auf den Kunstrasenplatz im Sportpark Wanne-Süd.

Bezirksligisten sind nach zweiwöchiger Pause im Einsatz

Nach zweiwöchiger Pause sind auch die Bezirksliga-Teams wieder im Einsatz. Bei den A-Jugendlichen muss der bisher verlustpunktfreie Spitzenreiter Westfalia Herne im Derby bei Firtinaspor Herne antreten.

Die Sportvereinigung Horsthausen kann mit einem Heimsieg gegen den punktlosen Tabellenletzten einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt machen (alle Spiele 11 Uhr). „Wir müssen in der Defensive aber noch stabiler werden“, sagt SpVgg-Coach Richard Grabczynski vor der Partie gegen den Nachbarn aus Recklinghausen.

Westfalias B-Jugend empfängt den Tabellenzweiten TuS Haltern

Die B-Jugend des DSC Wanne-Eickel will eine bisher gute Woche nun am Samstag (17 Uhr) zur einer sehr guten Woche machen. Nach dem Erfolg in der Liga bei SuS Olfen und dem Einzug ins Kreispokal-Finale, durch den 3:0-Erfolg beim SV Wanne 11 am Dienstagabend, soll nun auch bei der zweiten Mannschaft des TSV Marl-Hüls in der Landesliga ein weiterer Sieg her.

Für Westfalia Herne geht es in der Bezirksliga am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TuS Haltern weiter (11 Uhr). Mit einem Heimsieg kann der SCW bis auf einen Zähler an Rang zwei heranrücken.

